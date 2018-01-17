friDay購物百樣年菜5折起 名店菜色自由配

2018-01-17 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



年菜外食需求增加，但餐廳訂位往往一位難求，越來越多知名餐廳提供年菜網購服務，friDay購物相較去年同期，今年新上架年菜的知名飯店、餐廳約增加3成，預購量也較去年同期增長3成以上，其中近6成消費者採取自選喜愛店家及菜色的方式，跳脫以往單一店家全包的選購習慣，可見現代消費者除了依賴網購年菜的方便，口味和飲食習慣也更有主見和想法。

friDay購物精選台灣各地名店年菜，從婆婆媽媽最愛的「台北濱江」、「南門市場」等在地美味手路菜到知名精緻餐廳「紅豆食府」、「海霸王」等，口味一應俱全，上百道年菜暖暖圍爐價5折起，加碼滿2,000元送200元，並打造單品年菜、2～3道及7道年菜以上的精選組合，讓消費者可依照圍爐人數、食量及偏好口味任意挑選。

自從1月份開放年菜預購之後，friDay購物年菜預購第一波熱銷前五名以單品為主，顯示消費者傾向自行挑選喜愛的菜式自由搭配，佛跳牆依舊是熱銷年菜常勝軍，由南門市場逸香齋及老協珍分占第一名及第三名，網路口碑人氣的基隆三記新鮮手作餃首次上榜即攻上第二名；上海火腿蜜汁雙方和南門市場合興港式蘿蔔糕則暫居第四、五名。