台灣限量獨賣「史奴比光雕杯」 麥當勞今推加價購

2018-01-17 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



史努比Snoopy粉絲注意，台灣麥當勞宣布與PEANUTS聯名推光雕對杯，台灣獨家販售，等於全球限量4萬組，至餐廳購買任何餐飲，加價即可購得一組兩個「史努比光雕對杯」，成為史努比忠實粉絲必收藏單品。

雞年、狗年交替時刻，台灣麥當勞攜手PEANUTS推出史努比光雕對杯，透過台灣細緻玻璃工藝光雕浮刻聚焦四款經典漫畫圖樣，刻痕凹凸立體，映出史努比與朋友Woodstock坐在狗屋屋頂上等，容量達390ml，收納時可堆疊。不只杯身精緻，業者表示，禮盒外裝考量到送禮需求，還設計成可愛狗屋造型。

「史努比光雕對杯」將於1月17日起至2月6日限期限量販售，前往麥當勞餐廳購買任何餐飲（不含醬包），即可以369元加價購得一組兩個，對杯內含「麻吉杯」、「歡樂杯」，台灣獨賣、全球限量4萬組。

台灣麥當勞行銷部副總裁寇碧茹表示，陪伴我們逾65年的經典卡通人物「史努比」，以溫暖陪伴形象深植人心，台灣麥當勞迎接狗年到來的此時，推出限量聯名款史努比光雕對杯，盼帶給消費者暖心祝福，光雕杯僅於台灣開賣，預估將為餐廳帶來至少1成來客數成長。