百貨福袋這樣玩 花1千元可指定市價26萬夢幻福袋

2018-01-17 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



百貨春節福袋，是不少消費者大年初一排隊試手氣的過年行程之一。微風公佈2018春節福袋內容。主打僅需一張千元鈔票，即可指定購買福袋，獲得市價超過3,000元以上商品，甚至微風信義推出市價值高達268,888元的晶英國際行館夢幻之旅，同樣花一千元就能試手氣，中獎者還可邀共20位親朋好友一起同行。

今年微風福袋主打「團體頂級住宿」與「瑞士奢華護理」等體驗型福袋，微風信義除了頂級團體住宿券之外，還有晶英國際行館雙人一泊二食入住尊榮禮，可欣賞4D浮空動力裝置藝術、高樓層雲垂雅緻食刻品嚐茶點，並至海立樓由健身房專屬體適能教練駐點指導，還可在泡三溫暖的同時，享受芬多精洗滌。另有加碼來自瑞士LA Colline頂級奢華護理療程券。

微風福袋主打1千元就可指定心中的夢想福袋，每一館都會公佈福袋內容，排第一的即可指定要哪個福袋。福袋內容還包括台北萬豪酒店雙人住宿券(市價53,975元/36,150元)、Life Style按摩椅(市價15萬8,000元)、奇美65吋4K超薄聯網LED電視(市價74,900元)、宏佳騰Coin 125CC機車(市價70,000元)、飛利浦抗敏清淨除濕機(市價25,888元)、晶璽Qbike模踏機 (市價16,800元)、 Dyson Supersonic吹風機(市價13,140元)等大獎。

微風廣場福袋共268組、微風信義與微風松高福袋各168組、微風南京福袋有88組。

微風大年初一（2/16）新春福袋購買方式

●微風廣場

購買地點：2F黑松世界

排隊地點：2F聯邦分行戶外露台

活動當日8:30於排隊處發放號碼牌，活動當日10:30開始開放購買。每一個福袋內容物皆會公告於販賣處，供消費者挑選自己喜愛的福袋，每人限購乙份，現金交易。*中獎者若獎項金額超過20,010元以上，需自付10%稅額。

●微風信義

排隊地點：1F時尚大道

購買地點：B3活動會館

活動當日上午10:45於1F時尚大道排隊處發放號碼牌，活動當日上午11:00開放購買，每人限購乙份，現金交易。

●微風松高

排隊地點：1F香堤大道側門處

購買地點：1F香堤大道側門處

排隊時間上午10點開始，10:45於微風松高1F香堤大道側門旁排隊處發放號碼牌，11:00正式開始販售，每人限購乙份，現金交易。

●微風南京

活動地點：B1F手扶梯迴廊

活動當日上午10:30於南京東路大門發放號碼牌，11:00依號碼牌順序入場選購，每人限購乙份，現金交易。