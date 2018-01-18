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PEPPER & SALT包-為日常調味 添加獨特設計！

2018-01-18 08:51聯合新聞網 有.設計 uDesign

胡椒鹽是一種生活調味品，在日常的開始與結束，增添些許滋味。屬於胡椒鹽PEPPER&SALT的品牌哲學，便是從生活規律無奇的瞬間，提煉出獨特而優雅的儀式感。

圖/好設計源自於生活，撫平工作的疲憊。PEPPER & SALT提供
圖/好設計源自於生活，撫平工作的疲憊。PEPPER & SALT提供
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品牌創辦人蕉大叔（古劍鋒）是義大利MUESLII的包款設計師，也是一名插畫家。在歐洲浪漫、激情、執著完美的文化薰陶下，養成了開闊而精緻的底蘊。胡椒鹽的第一款手提包，就是基於歐洲精品的標準，揉合東方的那份含蓄所打造出來的，並於2016年12月中旬於淘寶上募資成功。2017年胡椒鹽憑藉著對生活的細膩觀察，與蕉大叔獨具風格的插畫，成功將品牌推廣到不同市場。

圖/延長提把，優雅感由此體現。PEPPER & SALT提供
圖/延長提把，優雅感由此體現。PEPPER & SALT提供
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胡椒鹽系列商品中，有款以秋冬為題所設計的筆電包，選用的是多數人熟悉的質料─毛呢絨。絨面材質溫暖親膚且富有彈性，因此經常被使用於大衣等秋冬衣物；但在包包中卻鮮少被運用，主要便是受限於「技術」的問題。由於任何車縫的力道，都足以造成呢絨變形的可能，加上包包有別於衣服，是多層次的車縫模式，因此要做出挺而有形的絨面包款是一門精深的學問。而所做的一切都是為了體現舒適的觸感，讓使用者感受超越實用層面的設計溫度，這其中的堅持不只是對自身技藝的挑戰，更是對品牌形象的展現。

圖/180度全面打開，物品一目了然。PEPPER & SALT提供
圖/180度全面打開，物品一目了然。PEPPER & SALT提供
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延續初創時「低調而雋永」的原則，胡椒鹽捨棄不必要的奪目造型，將核心聚焦於動人的內在價值與實用層面，讓人透過每日的使用，漸漸地離不開它。因為，觸感便是他們令人著迷的重要元素之一。請至有.設計uDesign看更多PEPPER&SALT品牌商品。

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