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陳水扁身心受創？朱學恒：放屁，明明活蹦亂跳

超跑聯手 Roger Dubuis推出期間限定的極致生活體驗

2018-01-16 21:13聯合報 記者孫曼╱即時報導

Excalibur Spider Pirelli自動上鍊鏤空腕表，220萬元。圖...
Excalibur Spider Pirelli自動上鍊鏤空腕表，220萬元。圖／羅杰杜彼提供
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瑞士頂級鐘錶品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis），在年度日內瓦國際高級鐘表展（Salon International de la Haute Horlogerie Genève，簡稱SIHH）上發表2018新品，持續與專業超跑的頂級輪胎品牌倍耐力（Pirelli）和頂級超跑品牌藍寶堅尼（Lamborghini Squadra Corse）合作，推出跑車概念表款，並強調極致的頂級體驗，並以獨門的「期間限定」方式販售限量表款。

去年開始與輪胎大廠倍耐力開始的合作，由Excalibur Spider Pirelli Double Flying Tourbillon雙飛行陀飛輪腕表揭開序幕。今年在表展期間亮相全新的合作方式，將倍耐力用於賽道上的總共7種不同輪胎作為表帶，例如針對雨天濕滑的地面所用的是名為Wet Blue的輪胎，而在晴朗天氣中針對高速賽道則會換用名為Medium White的輪胎。為證明每一只表帶都是真是在賽道上跑過輪胎，表帶內側都刻上輪胎的條碼數字，搭載RD820SQ鏤空機芯。但限量88只並非賣完為止，同時更以期間限定的方式販售， 欲購買第一款聯名表客戶的需於在2018年4月30日之前下訂，之後每兩個月會推出新的表款，下一段期間的新品則將於2018年5月27日於摩納哥發表。

而與超寶藍寶堅尼的聯名腕表 Excalibur Aventador S 系列則繼去年的「 橙色阿爾戈斯」 （Arancio Argos）與「黃色獵戶座」（Giallo Orion）後，推出藍色和玫瑰金的款式，一樣各限量8與88只。

Excalibur Aventador S手動上鍊雙擒縱鏤空腕表，595萬元。圖...
Excalibur Aventador S手動上鍊雙擒縱鏤空腕表，595萬元。圖／羅杰杜彼提供
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Excalibur Aventador S手動上鍊雙擒縱鏤空腕表，680萬元。圖...
Excalibur Aventador S手動上鍊雙擒縱鏤空腕表，680萬元。圖／羅杰杜彼提供
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Excalibur Spider Pirelli自動上鍊鏤空腕表，220萬元。圖...
Excalibur Spider Pirelli自動上鍊鏤空腕表，220萬元。圖／羅杰杜彼提供
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Excalibur Aventador S手動上鍊雙擒縱鏤空腕表，595萬元。圖...
Excalibur Aventador S手動上鍊雙擒縱鏤空腕表，595萬元。圖／羅杰杜彼提供
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Excalibur Spider Pirelli自動上鍊鏤空腕表，220萬元。圖...
Excalibur Spider Pirelli自動上鍊鏤空腕表，220萬元。圖／羅杰杜彼提供
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藍寶堅尼瑞士

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