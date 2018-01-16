IG必放！色廊展1月17日松菸登場 網美直呼超好拍
集結粉紅更衣間、藍色澡堂、黃色早餐店、紫色花牆、漂浮外太空等各種夢幻場景於一身的「色廊展Color Gallery」，1月17日起在松山文創園區2號倉庫盛大登場，呼應Instagram美拍風潮，打造15種色系、15個場景，讓人直呼影片、照片好拍到記憶體都不夠了。
「色廊展Color Gallery」由聯合數位文創主辦，看準時下年輕人在Instagram上愛拍愛秀的個性，將15種單一色系融入不同創意場景，耗資千萬打造夢幻房間，開展記者會上更邀請DJ現場炒熱氣氛，結合絕美場景，讓女孩們興奮直呼超好拍。
15個場景中，每一間牆上都有主題及金句，包含粉紅色帽衣間、紫色系花牆鳥籠花園、藍色捷運車廂、藍色小球澡堂、湖水綠拳擊擂台、綠色系校園場景、宛如飄在外太空中的鏡面世界等，都讓網美們久久不能離開、拍到忘我。逛完還有各式繽紛色彩的商品區，還有機台可以列印手機內的照片、製作氣球等，活動展至4月1日。
色廊展Color Gallery
日期：1/17～4/1（除夕休館）
時間：每日10:00～18:00（17:30停止售票入場）
展覽地點：松山文創園區2號倉庫
售票通路：udn售票網、ibon售票系統、全家、博客來、GOMAJI、17Life、KKTIX、ACCUPASS等通路。
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