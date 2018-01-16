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全新玻璃滾珠瓶 花漾迪奧親吻香氛隨身補香更時尚

2018-01-16 20:02聯合報 記者陳立儀╱即時報導

在農曆春節前夕，迪奧獻上象徵幸運的法式贈禮藝術。圖／迪奧提供
在農曆春節前夕，迪奧獻上象徵幸運的法式贈禮藝術。圖／迪奧提供
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香水不僅能代表一個人的個性，就連隨身補香都成了一種時尚態度。象徵愛的Miss Dior，以溫柔甜美又獨具個性的花香調，傳遞愛戀訊息，今年迪奧以全新瓶身重新演繹，推出全新的隨身版花漾迪奧親吻淡香水與花漾迪奧親吻精萃香氛，以玻璃滾珠瓶裝載浪漫的粉紅香氛，輕巧又方便攜帶，花香輕吻脈搏的方式更營造出隨性而性感的用香方式。

花漾迪奧親吻淡香水與花漾迪奧親吻精萃香氛依循迪奧工藝一貫的標準，嵌入經典的Miss Dior千鳥格紋圖騰，兩款香氛皆忠於原創香調，花漾迪奧親吻淡香水以柑橘果香、大馬士革玫瑰與牡丹花香，香甜而浪漫；花漾迪奧親吻精萃香氛則擁有迪奧獨到的美食花香調，歡愉明亮的花香奔放飄舞，令人難以抗拒。

20ml精巧版的滾珠瓶設計更能精準用香，玻璃滾珠能釋出恰到好處的香水量，質地輕盈柔滑的香水塗抹在脈搏處，隨時散發迷人香氣。花漾迪奧親吻淡香水、花漾迪奧親吻精萃香氛將於2月10日正式上市。

在農曆春節前夕，迪奧也獻上象徵幸運的法式贈禮藝術，結合迪奧先生鍾愛的幸運星圖騰、迪奧女裝及配飾創意總監Maria－Grazia Chiuri的現代詮釋，運用奢華的迪奧經典金色、幸運星金幣吊飾與特拉法加紅緞帶，增添年節歡樂氣氛，1月20日起於指定櫃點購買2項以上迪奧商品，即可獲得2018春節法式贈禮包裝。

此外，活動期間於全台任一迪奧美妍專櫃購買迪奧商品，即可獲得迪奧幸運金幣頸鍊，全台限量1,000條；消費滿3,800元送限量新年開運美妝包，數量有限送完為止。

花漾迪奧親吻精萃香氛，20ml售價1,900元。圖／迪奧提供
花漾迪奧親吻精萃香氛，20ml售價1,900元。圖／迪奧提供
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花漾迪奧親吻淡香水，20ml售價1,600元。圖／迪奧提供
花漾迪奧親吻淡香水，20ml售價1,600元。圖／迪奧提供
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2018春節法式贈禮包裝運用奢華金色、幸運星金幣吊飾與特拉法加紅緞帶，增添年節歡...
2018春節法式贈禮包裝運用奢華金色、幸運星金幣吊飾與特拉法加紅緞帶，增添年節歡樂氣氛。圖／迪奧提供
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