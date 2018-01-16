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Tory Burch禮盒概念店 台北時代百貨限定登場

2018-01-16 19:32聯合報 記者陳立儀╱即時報導

坐落在統一時代百貨台北店一樓的亞洲第一間TORY BURCH香氛禮盒概念店，是一個以「禮盒」為概念的香水快閃店，源自於設計師Tory對香氛的喜愛以及對家人愛的記憶，希望在送禮的季節能夠傳遞愛與溫暖給大眾，1月20日下午2點集廚藝、帥氣及身材於一身的法籍藝人法比歐將現身擔任一日店長，除了暢談他喜愛的香氛，還會為現場選購的消費者解說各種香氛味道，並且親自包裝禮盒。

TORY BURCH香氛禮盒概念店店內不僅可以挑選已搭配好的獨家禮盒優惠組，也能自由選擇喜愛的單品搭配成禮盒，包裝用的禮盒外觀採用Tory Burch經典的橘色，側邊則鑲有金色的品牌LOGO，倍感尊貴。

即日起店內消費不限金額就送TORY BURCH金緻淡香精滾珠筆6ml，1月21日前消費滿3,000元即可參加扭蛋抽獎，獎項包括品牌限量贈品、香水瓶上專屬刻字，還有機會贏得一瓶TORY BURCH品牌香水。

TORY BURCH也推薦多款香氛禮盒：TORY BURCH經典香氛禮盒內含TORY BURCH淡香精100ml及TORY BURCH沐浴膠，6.8折特價4,300元；TORY BURCH愛戀香氛禮盒內含永恆愛戀淡香精50ml、永恆愛戀沐浴膠及身體乳各200ml，6.6折特價4,500元；藍色假期禮盒內含藍色假期淡香精100ml、TORY BURCH淡香精小香7ml、TORY BURCH沐浴膠250ml，6折特價4,000元 ；已完售的花園詠讚花香禮盒在1月20日一日店長活動當天也再追加推出10組。

法比歐1月20日下午2點將現身TORY BURCH香氛禮盒概念店擔任一日店長。圖...
法比歐1月20日下午2點將現身TORY BURCH香氛禮盒概念店擔任一日店長。圖／盧亞提供
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亞洲第一間TORY BURCH香氛禮盒概念店坐落在統一時代百貨台北店一樓。圖／盧...
亞洲第一間TORY BURCH香氛禮盒概念店坐落在統一時代百貨台北店一樓。圖／盧亞提供
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TORY BURCH藍色假期禮盒內含藍色假期淡香精100ml、TORY BURC...
TORY BURCH藍色假期禮盒內含藍色假期淡香精100ml、TORY BURCH淡香精小香7ml、TORY BURCH沐浴膠250ml，6折特價4,000元。圖／盧亞提供
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沐浴統一時代百貨

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