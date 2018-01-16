百貨好年冬？百貨業：買氣回暖快 除夕餐廳早被訂滿

2018-01-16 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



SOGO敦化館年菜，N°168 PRIME STEAKHOUSE爐烤美國帶骨牛小排禮籃原價4,800元，特價3,500元。圖／SOGO提供 分享 facebook

最近不只天氣回暖，百貨業者指出，今年買氣很有溫度、回暖很快，消費者的積極也反映在春節檔期上，SOGO表示，以台北店三館來看，館內中式餐廳除夕夜兩段餐期皆已預約額滿，泰式餐廳NARA Thai Cuisine一開放訂位瞬間秒殺，春節禮盒業績也成長2成，今年買氣提早發酵。新光三越台北南西店則推出滿滿韓流風味的韓國展，用美食帶動人流。

百貨去年餐飲仍是強勢成長，SOGO表示，去年餐飲成長2成以上，SOGO推出的年菜為做好品質把關，一向都由自家餐廳品牌推出年菜組合，包含中西式、日式、泰式、蔬食與鍋物等，主打當天現做現取貨，並非市面上通路常見的冷凍年菜。像是大家庭首推忠孝館三合院旺福年菜套餐(8人)售價6,830元，特價6,600元。圍爐想吃不同口味的有敦化館N°168 PRIME STEAKHOUSE爐烤美國帶骨牛小排禮籃原價4,800元，特價3,500元。忠孝館NARA Thai Cuisine NARA 福旺年菜組合(4人份)原價3,090元，特價2,888元。各館也有鼎泰豐、漢來蔬食、開飯川食堂等提供單點選項，讓民眾方便的打理好澎湃的年菜餐桌。

SOGO營業副總吳素吟表示，去年農曆春節在一月，也帶動今年消費者在一月就搶先下訂餐廳、年菜，但百貨春節檔期的買氣，最後仍攸關民眾領到的年終獎金結果。百貨業績表現的高低起伏總是對比每年狀況，譬如2016總統大選後的下半年買氣掉，2017下半年對比相對好，2017一例一休實施後影響上半年買氣，從這些因素來看整體，2018上半年應該會好，下半年會比較辛苦。

新光三越台北南西店即日起至1月29日在一館9樓推出韓國商品展，現場除了有現場製作的小吃，像是辣牛肉湯、韓式炸雞、辣炒年糕、魚板湯與黑麥核桃燒等，現場還有下飯的泡菜賞味祭、人氣伴手禮，以及韓服、傳統面具等韓國文化體驗。貴賓卡友於韓國展消費滿500元可獲得抽獎機會一次，有機會抽中台北首爾雙人來回機票等獎。

SOGO忠孝館NARA Thai Cuisine NARA福旺年菜組合(4人份)原價3,090元，特價2,888元。圖／SOGO提供 分享 facebook

新光三越韓國商品展，網羅11家名店、20道招牌小吃等韓式美食。記者江佩君／攝影 分享 facebook

SOGO台北店嚴選超過500款各式年菜禮盒。圖／SOGO提供 分享 facebook

新光三越台北南西店即日起至1月29日舉辦韓國商品展。記者江佩君／攝影 分享 facebook