奧黛麗赫本買了14件 針織衫致敬系列有快閃店

2018-01-16 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



MANIFESTO系列（左）SAUTERNES針織洋裝40,600元、BAISER托特包20,600元；（右）STAR針織衫14,600元、SECRET羊毛衫13,300元、Golden Goose寬褲21,300元。圖／MINOSHIN提供 分享 facebook

美之心MINOSHIN在微風信義的專門店推出Sonia Rykiel的「MANIFESTO（宣言）」系列快閃店，是歡慶品牌50周年的商品，也是現任品牌藝術總監Julie de Libran向Rykiel女士致敬的系列，承襲她勇於突破的設計理念。

帶著法式幽默與浪漫，且剪裁輕鬆隨性的MANIFESTO，出自Sonia Rykiel個人推出的Dictionnaire Deglingue時尚字典，藉由標語、字串，設計時裝作品，傳達創新自由的叛逆美學。MANIFESTO全系列擷取六○年代的設計，當時其實是Rykiel女士找不到自己喜歡的孕婦裝，因此設計出迥異於當時女裝的寬鬆服裝，因為看起來是小尺寸，好像縮水洗壞了，因此也逗趣的稱為窮男孩毛衣（Poor Boy Sweater），色調以黑、白、紅3色為基礎，特色在於內縫線外翻、條紋、標語等，帶起一股風潮，奧黛麗赫本一口氣就買了14件。

而重新詮釋的MANIFESTO單品，包括可作為圍巾、隨性紮腰的針織斗篷，還有T恤、托特包等，標語包括巴黎旗艦店址175 SAINT GERMAIN、SECRET、BAISER等字樣，BAISER更搭配字義上的「吻」，設計兩張側臉相對的圖形，演繹Rykiel女士勇於獨立思考、叛逆不羈的精神。此外，品牌也與斯洛伐克視覺藝術家Jaro Varga合作，打造「A library of Books」的裝置藝術，同步於巴黎、東京及首爾等主要城市的櫥窗陳設，用行動圖書館創造和書寫，宣揚文字及標語時尚的理念。

BAISER T-shirt，售價4,100元。圖／MINOSHIN提供 分享 facebook

MINOSHIN在微風信義的專門店推出Sonia Rykiel MANIFESTO系列快閃店。圖／MINOSHIN提供 分享 facebook

Sonia Rykiel與斯洛伐克視覺藝術家Jaro Varga合作打造A library of Books裝置藝術。圖／MINOSHIN提供 分享 facebook

MANIFESTO系列（左）BAISER條紋毛衣22,300元、SAIMER針織衫26,900元、BAISER手拿包5,600元、Golden Goose運動鞋17,300元；（右）牛仔外套54,300元、BAISER T-shirt4,100元、牛仔褲17,900元、手拿包6,900元、Alexander McQueen天鵝絨鞋21,200元。圖／MINOSHIN提供 分享 facebook

奧黛麗赫本曾買下Sonia Rykiel的窮男孩系列共14件單品。圖／取自pinterest 分享 facebook

SAIMER針織衫，售價26,900元。圖／MINOSHIN提供 分享 facebook

BAISER小型托特包，售價20,600元。圖／MINOSHIN提供 分享 facebook