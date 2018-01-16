情人畫作中驚見小三！ 畢卡索筆下的三角戀

2018-01-16 04:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



畢卡索「戴貝雷帽、穿格子裙的女子」，以暗喻手法呈現錯綜複雜的三角戀情。圖/香港蘇富比提供 分享 facebook 在為情人所繪的肖像畫中，卻赫然驚見小三的陰影。抽象畫大師畢卡索一生經歷多段感情，從不避諱將自己真實複雜的情感繪於紙上。他在1937年完成的畫作「戴貝雷帽、穿格子裙的女子」，以暗喻手法呈現錯綜複雜的三角戀情。

該畫將於2月28日舉行的倫敦蘇富比「印象派及現代藝術晚拍」首度登上拍場，2月初來台舉行預展。

「戴貝雷帽、穿格子裙的女子」畫中主角為瑪莉‧德雷莎‧沃特，是當時畢卡索的正牌女友。作畫時畢卡索仍然深愛瑪莉，卻認識了讓他神魂顛倒的女子朵拉‧瑪爾。

畫作中顯示畢卡索的內心掙扎。愛情是畢卡索的永遠的謬思，每當他沉浸在一段感情之中，作品風格便會隨著女主角變化。這幅畫模糊了畢卡索前後兩期作品的風格，凸顯畫家的矛盾與猶豫。他更在主角瑪莉的背後，畫上另一人的黑色剪影，充分反映重疊與矛盾的狀態。

對於這幅畫，畢加索表示：「若女主角看到自己正要從畫作中離開，她一定會感到非常痛苦。」沒人知道瑪莉是否看到了情人為自己畫的這幅畫，若她看到背後那塊黑影，應該察覺了第三者的出現吧。

瑪莉從1932年起出現在畢卡索畫中，曾多次以豐滿曲線、慵懶嫵媚、含蓄婉約的形象入畫。1937年時繪此畫時她已為畢加索誕下一女，添上母親身份，在畫家筆下變得成熟。這幅畫擁有強烈分別的立體派梭角、厚塗堆疊的顏料以及黑色線條，揮筆強而有力，色彩鮮明奔放，注滿畫家濃烈的情感。