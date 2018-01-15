熱血車迷口水流滿地 Ford首款性能休旅將亮相

2018-01-15 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳威任 ╱即時報導



Ford品牌旗下首款性能休旅Edge ST將於北美車展首度亮相。圖／Ford提供 分享 facebook

在全球休旅熱潮下，也讓休旅車的分眾市場跟著熱絡起來，除了七人座休旅有市場需求外，性能休旅車更是受到熱血車迷的期待。美國車廠Ford在全球市場擁有頗為完整的SUV產品陣容，為了滿足性能愛好者的期待，預計將在2018年北美車展發表小改款的中大型休旅Edge，最新成員Edge ST更以品牌首款性能化SUV之姿登場。

Ford旗下性能車款其實種類相當多，不論是品牌頂尖超跑Ford GT、性能皮卡F-150 Raptor、性能掀背車Focus RS及Focus ST、經典肌肉車款Mustang或是小型鋼砲Fiesta ST等，陣容一字排開，獨缺性能化休旅車。

趁著這次Edge小改款之際，Ford透過性能部門的調校與升級推出Edge ST，除了換上ST性能家族專屬網格式水箱護罩及氣壩外，包括前保桿、前下擾流、側裙及後下分流器等設計，都更加著重空氣力學設計，紅色煞車卡鉗塗裝及後左右雙出尾管更是洋溢出性能車款氛圍，並換上20吋性能胎圈組與運動化懸吊系統，也可透過選配升級為21吋胎圈，不論是視覺或實際表現都打造出更為動感的樣貌。

內裝部分則是在運動感妝點的同時，也搭載了先進的智能配備，營造出濃厚科技氣息。其中不論是座椅或方向盤都有ST字樣，門檻更有Ford Performance字樣，彰顯出與眾不同的身分代表。此外，中控台則配備8吋觸控式液晶螢幕整合SYNC 3車用多媒體系統，在主動安全科技部分，則搭載車距控制巡航系統、行人偵測自動煞車、後方交通警示系統及車道維持系統等。