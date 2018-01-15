首位台灣代言人！蕭敬騰為CALVIN KLEIN脫了

2018-01-15 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



蕭敬騰成為台灣拍攝CALVIN KLEIN PERFORMANCE系列形象廣告的第一人。圖／CALVIN KLEIN提供 分享 facebook

每每國際精品要找亞太區品牌代言人，多是找來大陸明星擔綱，終於CALVIN KLEIN PERFORMANCE系列，宣布找來金曲歌王蕭敬騰加入，成為品牌的最新代言人，而同時這也是首位台灣藝人，拍攝官方廣告。

CALVIN KLEIN自從現任創意總監Raf Simons上任後，從品牌名稱再到整體風格，都有著大刀闊斧的革新。此次，旗下的PERFORMANCE系列首次在亞太區找代言人，相中了蕭敬騰在兩岸三地的高知名，於是邀請他拍攝2018年春夏形象廣告，而這也是台灣的第一人。不僅有新任的廣告男主角，另一位同樣成為亞太區代言人的，還有以電影「美人魚」為人熟知的林允，廣告由攝影師Julia Noni及知名製作人Masha Vasyukova操刀完成，兩人都穿著CALVIN KLEIN PERFORMANCE 2018年春季重點新品。