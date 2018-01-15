首位台灣代言人！蕭敬騰為CALVIN KLEIN脫了
每每國際精品要找亞太區品牌代言人，多是找來大陸明星擔綱，終於CALVIN KLEIN PERFORMANCE系列，宣布找來金曲歌王蕭敬騰加入，成為品牌的最新代言人，而同時這也是首位台灣藝人，拍攝官方廣告。
CALVIN KLEIN自從現任創意總監Raf Simons上任後，從品牌名稱再到整體風格，都有著大刀闊斧的革新。此次，旗下的PERFORMANCE系列首次在亞太區找代言人，相中了蕭敬騰在兩岸三地的高知名，於是邀請他拍攝2018年春夏形象廣告，而這也是台灣的第一人。不僅有新任的廣告男主角，另一位同樣成為亞太區代言人的，還有以電影「美人魚」為人熟知的林允，廣告由攝影師Julia Noni及知名製作人Masha Vasyukova操刀完成，兩人都穿著CALVIN KLEIN PERFORMANCE 2018年春季重點新品。
有趣的是，根據華納音樂透露，在拍攝這系列廣告時，向來惜肉如金的蕭敬騰還以短褲和無袖背心上陣，而且當天氣氣溫只有零度，於是便出動了10餘台暖氣在旁待命，才得以完成。而這一次蕭敬騰更突破出道10年以來的穿衣大尺度，第一次公開露手臂和小腿，熟知歌王的歌迷朋友都知道他從來不穿短褲，短袖更是少見，何況是無袖背心；即便到了四季如夏的關島拍攝寫真書也是穿著麻料的長袖襯衫和長褲下水入鏡。所以之後將陸續釋出的形象廣告，將會讓人非常期待。
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