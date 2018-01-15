TGI FRIDAYS推創意年菜 最低1,288元起

2018-01-15 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



TGI FRIDAYS雙人甜蜜分享餐1,980元起。圖／TGI FRIDAYS提供 分享 facebook

想要度過不一樣的除夕夜，TGI FRIDAYS以狗年為主題推出創意年菜，包含餐廳用的旺德福新年套餐，以及外帶年菜十犬十美、大吉大利外帶年菜組，最低1,288元起。此外，今年西洋情人節正好在除夕前一天，因此提前到2月9日起推出情人分享餐，售價1,980元。

由於年輕化小家庭喜歡有別傳統的創意年菜，TGI FRIDAYS今年鎖定2到4人族群，推出「2018 GIVE ME FIVE」系列餐點，內用有雙人、四人套餐，從沙拉、湯品到主菜等，分別是6及7道餐點，售價介於1,980元到3,880元起，即日起到3月5日間提供。1月25日起到餐廳內用餐就可獲得旺德福好康優惠券，拿到3到6月間的免費餐點兌換券。

針對外帶部分，TGI FRIDAYS首度開賣外帶年菜，包含十犬十美、大吉大利等2種組合，其中，十犬十美包含凱撒沙拉、紫蘇蕃茄炭烤雞肉麵及半份雙醬炭烤豬肋排等，售價1,288元、預購價1,200元。另大吉大利有香橘烤雞肉沙拉、特製開胃菜組合、英式炸魚薯條、傑克芝麻雞柳，以及馬芝拉條、還有香辣泰國雞肉麵和雙醬炭烤豬肋排，售價2,188元起、預購價2,000元。