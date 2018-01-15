台灣眼鏡市場蓬勃 老字號、新品牌齊拓點
台灣近視人口比例之高，可說是世界第一，根據統計國人有將近一半的人都有視力上的問題。但也造就出台灣蓬勃的眼鏡產業，其中老字號的得恩堂更是進駐向來是精品為主的東區商圈，而快速時尚的JINS展店速度也沒放慢，今年再將開出多個百貨據點。
堪稱是台灣第一家眼鏡連鎖通路的得恩堂，跳脫傳統框架，首間概念店進駐台北東區。有別於連鎖店面的制式裝潢，敦南概念店以大面落地窗設計，加上店外的逗趣的標語牆，試圖拉近與年輕消費者的距離。新的概念店耗時籌備近1年的時間，從原本的sogo新館百貨商圈轉移，因此購入高科技蔡司定位儀及精密驗光儀器，提供專業服務。另外還引進義大利眼鏡品牌Vogue Eyewear，其中包含超模Gigi Hadid 的跨界聯名款，再再顯示得恩堂眼鏡的轉型與創新。
而自登台後就引起不少討論話題的JINS拓展的腳步也沒停歇，以百貨公司通路為主，今年第一季就將再開出新光三越A8以及永和比漾廣場據點。在短短來台不到3年間，JINS連同新的門市，在台灣目前已有約20個銷售點，對比擁有40家門市的Owndays來說仍有繼續發展的空間，但這也說明了日系平價眼鏡品牌對台灣市場的重視。於是，JINS新光三越A8據點，就由日本店裝設計負責人親自操刀，首次更換成木質亮色地板，加強店內燈光效果；而永和比漾廣場店則搶先推出設計師Jasper Morrison設計的新系列。
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