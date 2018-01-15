台灣眼鏡市場蓬勃 老字號、新品牌齊拓點

2018-01-15 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



JINS新光三越A8據點，由日本店裝設計負責人親自操刀，首次更換成木質亮色地板，加強店內燈光效果。圖／JINS提供 分享 facebook

台灣近視人口比例之高，可說是世界第一，根據統計國人有將近一半的人都有視力上的問題。但也造就出台灣蓬勃的眼鏡產業，其中老字號的得恩堂更是進駐向來是精品為主的東區商圈，而快速時尚的JINS展店速度也沒放慢，今年再將開出多個百貨據點。

堪稱是台灣第一家眼鏡連鎖通路的得恩堂，跳脫傳統框架，首間概念店進駐台北東區。有別於連鎖店面的制式裝潢，敦南概念店以大面落地窗設計，加上店外的逗趣的標語牆，試圖拉近與年輕消費者的距離。新的概念店耗時籌備近1年的時間，從原本的sogo新館百貨商圈轉移，因此購入高科技蔡司定位儀及精密驗光儀器，提供專業服務。另外還引進義大利眼鏡品牌Vogue Eyewear，其中包含超模Gigi Hadid 的跨界聯名款，再再顯示得恩堂眼鏡的轉型與創新。