台灣低頭族居全球之冠 對抗腰酸背痛就靠「它」

2018-01-15 15:57 聯合新聞網 udn買東西



文/林利純、曾郁文

根據最新研究調查顯示，台灣成人平均每人每天手機上網的時間為197分鐘，每日超過3小時，90%的上班族每日坐在椅子上的時間長達7~8小時以上，因此大多數民眾普遍有下背痛及肩頸痠痛等問題，加上久坐時若有駝背、翹腳等不良坐姿，往往讓症狀加劇，醫院復健科的患者，亦以長期久坐所造成的痛症為最大宗。

脊椎的健康與「坐姿」有著密切的關係，醫療院所僅能暫時減緩不適症狀，無法完全根治；想預防背部相關疾病，還是要追溯到源頭–從良好的坐姿開始。由於目前市面上尚無可以真正治療或修正脊椎側彎的用具，故從改善自我生活習慣做起，才是正確之道。

美姿墊有多款顏色可供選擇，且有輕巧握把方便攜帶。圖由廠商提供。 分享 facebook

工作上若有長期久坐需求時，選用「 美姿墊 」輔助，幫助小幅改善坐姿，是不錯的選擇。許多人總是為了求舒適，習慣駝背、重心後傾，養成不良坐姿習慣，讓腰部承受2到3倍的不當壓迫， 美姿墊 能藉由維持平衡、調整重心、促進循環，逐漸幫助找回正確的動態坐姿，多運用核心肌群，也能協助分散「坐」的壓力，避免長時間因不良姿勢引致脊椎疾病及其他代謝方面的問題。

為解決父親背痛困擾研發的專利坐墊 意外引發搶購潮

有了美姿坐墊，隨時隨地都可輕鬆入坐，讓脊椎與臀部不再受不良坐姿壓迫。圖由廠商提供。 分享 facebook

來自美國的品牌–BackJoy 美姿墊 已有25年的研發歷史，創辦人是位知名雕塑家的兒子，為了解決父親因長期乘坐飛機所引起的背痛問題，經多次修正研發出具多國專利的優質商品。擁有FDA美國認證、SGS檢測驗證及美國專利BackJoy Active Stabilization動態穩定技術的 美姿墊 ，以創新設計平衡支撐，包覆同時平衡坐姿，輕鬆維持自然角度和優美體態，讓腰部曲線更加明顯。

BackJoy 美姿墊 的專利臀部支撐設計，運動上半身使坐姿自然挺立，舒緩壓力，協助調整及維持正確坐姿，攜帶方便以及耐用不變形等特點，除獲得FG與BODY等雜誌高度肯定，在全球40多個國家銷售擁有超過400萬的愛用者，購買還可享有2年保固。

瘋3C致「電玩背」上身 維持良好坐姿靠護脊工具

資訊科技不斷創新突破，許多人變成「3C控」，生活離不開手機、電腦，但長時間維持單一姿勢易造成肌肉使用費力、消耗肌能，若再加上時常需背負書包、電腦等重物，更容易引發駝背、下背疼痛等疾病上身。

有些父母以為給孩子買護脊書包就安心，殊不知保健脊椎的健康取決於「坐姿」，只要坐姿正確，許多健康問題即可迎刃而解。求學期間的小朋友每日於學校、家中坐的時間超過八小時，幫助孩童建立正確的坐姿，是每個父母刻不容緩的工作，此外，現代人多強調「預防醫學」，如透過靠枕、 美姿墊 等輔助工具的幫忙，將脊椎導引到正確的位置，即可預防疾病的發生。

腰臀越坐越美 優質坐墊的附加效益

養成良好坐姿、定時起身伸展，是上班族、久坐者改善下肢肥胖的重要方式。圖由廠商提供。 分享 facebook

細長腿、水蛇腰，是許多女性夢寐以求的窈窕身材，但女性由於生理結構等差異，大部分的脂肪容易堆積在臀部、腰腹及大腿等部位，普遍屬於臀大腿粗的西洋梨身材，加上長期久坐、缺乏運動習慣及下肢循環不良等問題，造成下半身肥胖更加嚴重，多為「上身瘦、下身胖」的梨形身材。

越坐屁股越大亦是許多上班女性的悲慘心聲，尤其是整天坐著辦公的OL，腰酸背痛的症狀更明顯。準備一張BackJoy 美姿墊 ，讓腰背自然挺直，輕鬆展現優美的S姿態，還可鍛鍊核心分散負荷，坐上美姿墊就等於一邊鍛鍊小腹，自己坐得舒服、完整包覆臀部，減輕臀壓，臀部小肉肉UPUP，坐得久也漂亮！

上班族人手一張 輔助坐姿讓工作更具效率

許多上班族因久坐而造成重心後傾等不良影響，利用美姿墊就能將臀部托高，並且移轉重心至核心，自然調整體態。圖由廠商提供。 分享 facebook

除了愛美女性外，許多上班族久坐辦公室，一整天包括通勤、用餐、看電視，坐著的時間長達10多個小時，不僅肥胖問題無法改善，還可能造成脊椎病變。台灣肩頸與腰痠背痛的人也日益增多，腰部與脊椎不適是許多人長期的痛苦，但其實時間長短不是主因，導因則依然是來自於長期忽略坐姿不良所致。美姿墊的應用範圍十分廣泛，不論是辦公椅、榻榻米，甚至是開車、做瑜伽或戶外活動都可以使用、方便攜帶，坐起來舒適、舒壓，同時還能運動到核心肌群，一舉數得。

司機久坐也不累的秘密 讓脊椎自然放鬆

對於長時間開車者，美姿墊更是非常適用，調整坐姿讓久坐也不易感到疲累。圖由廠商提供。 分享 facebook

對於常常必須經歷所謂「經濟艙綜合症」的人來說，也就是因為長時間坐車、開車、搭飛機、火車，因空間狹小久坐不動，常發生腿麻和腰背不適等隱形殺手。這時候， 美姿墊 就是長時間通勤者的最佳良伴。平日只要調整到正確的位置就能達到邊作邊運動，鍛鍊核心分散壓力負荷，腰背也自然挺直，展現優美S姿態，持續舒緩久坐臀部的壓力，美姿墊提高包覆臀部，輕鬆改善不當壓迫，讓通勤者也相對有個愉快的旅程。

除了搭乘大眾交通工具，辛苦的駕駛經常長時間維持固定姿勢，長期下來引發腿麻腰痠問題，尤其需要行駛長途旅程時，維持良好坐姿、幫助分散壓力，會讓駕駛更加舒適愜意，同時提高行車的安全性！

維持健康體態就靠「它」 自用送禮皆宜的美姿墊

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全家大小均適用的「 美姿墊 」，色彩繽紛與方便攜帶的設計深受消費者喜愛，專利弧形設計能舒緩臀部及尾椎承受的壓力，墊子上的圈洞則是讓使用者長時間坐不會感到悶熱。無論您是孕婦、學齡孩童的家長、低頭族、上班族或需長時間久坐的運將大哥，選購一只有專利背書且合適您體態的坐墊，讓您隨時隨地都「背」感舒適，擁有更良好的體態和舒適自在的生活。

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