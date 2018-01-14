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陸媒：美國給台灣好處越多 說明台灣離「棄子」越近

張元茜談收藏 超越金錢的視界

2018-01-14 22:54聯合報 記者王惠琳／專題報導

亞洲文化協會台灣基金會執行長張元茜。 圖／陳立凱攝影
亞洲文化協會台灣基金會執行長張元茜。 圖／陳立凱攝影
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「影響我很大的，是收藏家沈尚賢。當時我做家教一個月薪水才2、3千元，我跟他說，我讀藝術史但可能不會收藏，他說：『不，你現在已經是收藏家了，因為你有了第一件于彭的畫，這張就是你的』他給了我一張很大的畫，我付給他一個月的家教錢。」這是亞洲文化協會亞洲基金會執行長張元茜的藝術收藏開端。

●拍賣風潮下的省思

近二十多年來，隨著蘇富比、佳士得等國際拍賣行進入台灣，藝術收藏始終是一項投資與品味兼具的愛好。舉凡科技新貴、企業大老，有實力的藏家在台灣為數不少。張元茜直言：「藝術收藏當然是有錢的問題，可是有沒有什麼非錢的問題？」

張元茜舉「藝術的故事The Story of Art」作者恩斯特貢布里希爵士（Ernst Gombrich）為例，這位最偉大的藝術史書寫者被人問到自己的收藏，卻不是名畫，而是版畫。西方畫家油畫價格高昂，不少畫家會再製作版畫，供中產階級收藏，以貢布里希非王公貴冑的背景而言，收藏版畫再合理不過，但背後還有其歷史意義。

貢布里希收藏了16世紀德國畫家老盧卡斯克拉納赫（Lucas Cranach the Elder）的版畫，克拉納赫是馬丁路德推動宗教革命的重要戰友，利用版畫印製3千冊聖經，裡面繪製插圖，終止以往由教會把持聖經手抄本的優勢。

●收藏的終點為何？

張元茜說，克拉納赫的作品有這麼大影響力，貢布里希認為收藏他的作品是有意義的，「我認為收藏要有遠見，理解這些東西在一起的時候，或是把它收集來以後的意義。」而不是鑽研一個青花瓷值多少錢。

藝術收藏之路以興趣為起始，財力為輔，但收藏到最後的終點又該如何？張元茜認為，藏家收藏的意義應該具有多重性，並且有清楚的收藏領域及範圍，如此一來，收藏才有指標性。看看古代到現代，那些有名的大收藏家，或許能給現代藏家們一些啟發。

凱薩琳麥地奇 她開啟法國文藝復興

凱薩琳麥地奇。 圖／摘自維基百科
凱薩琳麥地奇。 圖／摘自維基百科
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羅亞爾河流域上最具代表性的城堡之一「雪儂梭堡」裡，既有名為黛安的花園，也有以凱薩琳命名的花園，算是兩位法國名女人角力的最佳見證。凱薩琳麥地奇（Catherine de Medici）14歲時從義大利嫁到法國，她15歲的丈夫亨利二世，愛的卻是年長他16歲的黛安。女人戰爭直到亨利二世死後才正式展開，凱薩琳逼迫黛安搬離雪儂堡，以正宮女主人之姿接收城堡。

雪儂梭堡又被稱為「女人城堡」，記錄了法國皇后凱薩琳與「首席情婦」黛安之間的女人戰...
雪儂梭堡又被稱為「女人城堡」，記錄了法國皇后凱薩琳與「首席情婦」黛安之間的女人戰爭。 新華社資料照
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麥地奇家族在義大利是有名望族，家族出了2位教宗、2位皇后，家族成員羅倫佐麥地奇在佛羅倫斯開設雕塑學校，其中一名學生就是後來鼎鼎大名的米開朗基羅。凱薩琳在歷史上以「蛇蠍皇后」著名，但拋開她在政治上的作為，家族淵源讓她帶來香水、美食、音樂與藝術家，法國的第一雙高跟鞋就是凱薩琳帶來的，她的穿著打扮引起法國名媛競相模仿，為當時還處於中世紀氛圍的法國，開啟日後成為時尚藝術國度的大門。

張元茜認為：「凱薩琳這樣的皇后，對法國影響很大，她帶過來的不只是藝術品，也包括思想、風格，跟她的美學品味，這就是大收藏家。現在的收藏家，能不能有她這樣的胸襟跟影響力？」

奇美博物館許文龍 收藏不只為個人

奇美集團創辦人許文龍熱中小提琴收藏，更大方借出給年輕人。 本報資料照
奇美集團創辦人許文龍熱中小提琴收藏，更大方借出給年輕人。 本報資料照
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遠在法國的凱薩琳麥地奇與台灣又有什麼淵源？答案就在奇美集團創辦人許文龍的提琴收藏中。

張元茜提到前一陣子她在奇美博物館看到距今450年的大提琴「安德烈阿瑪蒂1566」，這把又被暱稱為「King」的大提琴，是當年凱薩琳麥地奇遠嫁法國後，為了籌組宮廷樂團，向義大利製琴名匠安德烈阿瑪蒂前後下定了38把提琴，「King」即為其中一把，琴身背板是義大利畫家蘇菲妮斯巴安奎索拉繪製的3組精緻皇冠圖，中央的鳶尾花正是法國王室徽章。

「King」是目前世存3把阿瑪蒂大提琴中，唯一還能演奏的一把。張元茜形容琴聲「如裹著一團祥雲，一拉琴，整朵雲都在晃，彷彿不是一把琴，而是一片雲」，「King」最低頻可達到23HZ，一般大提琴最低頻落在92HZ到46HZ之間，才能造就演奏時從地板延伸到空中的震動共鳴。

安德烈阿瑪蒂1566(右一)歷經450多年仍能發出強大音場。 本報資料照
安德烈阿瑪蒂1566(右一)歷經450多年仍能發出強大音場。 本報資料照
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如此美妙的體驗，讓張元茜大讚許文龍的收藏「有意思」，「許文龍收藏提琴很多年了，他當時收藏的目的不只是提琴的美與價值，甚至讓台灣的年輕人來借琴，這種收藏把許多目的連結在一起，奇美就是一個寶庫。」

可惜如奇美這樣宏觀的私人美術館在台灣並不多見，張元茜認為，收藏家想成立美術館，應該先拋棄「私人」的概念，美術館只要公開，就屬於公共財，「當你公共化之後，你的目的是炫富還是教育？尤其現在是自由經濟，美術館會變成娛樂教育的一環，你的美術館有沒有組織？有沒有好好說明？還是展覽千年不變、亂展一通？大眾來這裡得不到唯一的教育目的，那人家為什麼要來你的美術館？」張元茜認為，成立私人美術館要先思考最後想要達成的教育目標，雇用適當的人經營美術館，才能吸引大眾。

亞洲文化協會

1963年由美國商業鉅子約翰洛克斐勒三世所創立的人才獎助計劃，1995年於台北成立分會，亞洲各國受獎人包括林懷民、楊牧、陳凱歌、村上隆、蔡國強等人。台灣已贊助超過300位藝術家，學者和文化組織團體進行美國與亞洲之間的國際文化交流計劃。

法國美術館義大利

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