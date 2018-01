自己下廚新趨勢 食尚餐具正夯

2018-01-14 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



歷經食安風暴,自己下廚成為近來台灣人的飲食新文化,從食材挑選、烹飪料理到餐桌布置都成是生活新態度的養成,生活雜貨與居家通路業者也發現,追求質感的生活型態,反映在消費者入手的商品中,像是2017年就以「食之周邊」的餐具成為消費主力。

混搭餐具成趨勢 素色經典不敗

HOLA發現,過去民眾喜歡選用組合好的成套餐具,但現在用餐簡單化,組合好的成套餐具反而不討喜,但若加入個人風格,以相同系列且能方便自行混搭的餐具,則成為首選。像是基本款的HOLA緻白骨瓷系列相當好搭配,創下6個月售出6,800組的佳績。異軍突起的HOLA璞真素色餐具系列,擁有基礎六色設計,保有耐用百搭的特性,與白瓷、花瓷可相襯,上市8個月賣出1萬2,000件。另外,HOLA Komon日本餐具系列也很受歡迎,在簡樸中搭上黑色圖騰設計,增加「食」尚感。

生活工場藍繪餐瓷系列同樣帶點日式風,也是最受歡迎的餐盤品項第1名,運用典雅圖騰搭配,增添高貴質感的風格,搭上素色餐盤展現獨有特色,其中藍繪繁菊橢圓烤盤,在2017年度銷售出近2萬個,創造出近600萬業績。

食之器具更講究 酒杯、刀具跟著賣

Crate and Barrel表示,入手度高的軟件家飾品不像改變居家裝潢和大型家具需要較高預算,因此餐飲娛樂商品的買氣相對增加,包括盤碗器皿與碗盤餐具銷售佔比就有3成。好比熱銷第1名的Acacia點心盤,以洋槐木的厚實質感,和獨一無二木質紋理,最受消費者青睞。另外,Crate and Barrel也觀察到,「一個酒杯喝到底」的習慣有了轉變,愈來愈多人會依照不同酒款、酒性選擇專門的酒杯,也對於刀叉匙餐具更講究,帶動分菜匙、牛排刀、起司刀等周邊商品。

居家派對 帶動高CP值周邊好物

家中舉辦派對的風潮興起,日式雜貨品牌NATURAL KITCHEN發現相關的餐桌周邊商品買氣也提升,像是一上桌就時尚度加分的洋槐木砧板造型盤,有各種尺寸及造型可供選擇,只要簡單擺上餐點就能為餐桌的時尚度加分,一年可賣出超過6,000個以上的銷售成績。至於餐墊商品也非常多元,且一件只要50元,CP值高加上每個月都會進不同款式的新品,成為消費者回流率最高的品項,每個月更能賣出2,000件以上的銷量,相當於一年可創下120萬元的銷售金額。