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自己下廚新趨勢 食尚餐具正夯

2018-01-14 21:45聯合報 記者王韶憶╱即時報導

歷經食安風暴，自己下廚成為近來台灣人的飲食新文化，從食材挑選、烹飪料理到餐桌布置都成是生活新態度的養成，生活雜貨與居家通路業者也發現，追求質感的生活型態，反映在消費者入手的商品中，像是2017年就以「食之周邊」的餐具成為消費主力。

混搭餐具成趨勢 素色經典不敗

HOLA發現，過去民眾喜歡選用組合好的成套餐具，但現在用餐簡單化，組合好的成套餐具反而不討喜，但若加入個人風格，以相同系列且能方便自行混搭的餐具，則成為首選。像是基本款的HOLA緻白骨瓷系列相當好搭配，創下6個月售出6,800組的佳績。異軍突起的HOLA璞真素色餐具系列，擁有基礎六色設計，保有耐用百搭的特性，與白瓷、花瓷可相襯，上市8個月賣出1萬2,000件。另外，HOLA Komon日本餐具系列也很受歡迎，在簡樸中搭上黑色圖騰設計，增加「食」尚感。

生活工場藍繪餐瓷系列同樣帶點日式風，也是最受歡迎的餐盤品項第1名，運用典雅圖騰搭配，增添高貴質感的風格，搭上素色餐盤展現獨有特色，其中藍繪繁菊橢圓烤盤，在2017年度銷售出近2萬個，創造出近600萬業績。

食之器具更講究 酒杯、刀具跟著賣

Crate and Barrel表示，入手度高的軟件家飾品不像改變居家裝潢和大型家具需要較高預算，因此餐飲娛樂商品的買氣相對增加，包括盤碗器皿與碗盤餐具銷售佔比就有3成。好比熱銷第1名的Acacia點心盤，以洋槐木的厚實質感，和獨一無二木質紋理，最受消費者青睞。另外，Crate and Barrel也觀察到，「一個酒杯喝到底」的習慣有了轉變，愈來愈多人會依照不同酒款、酒性選擇專門的酒杯，也對於刀叉匙餐具更講究，帶動分菜匙、牛排刀、起司刀等周邊商品。

居家派對 帶動高CP值周邊好物

家中舉辦派對的風潮興起，日式雜貨品牌NATURAL KITCHEN發現相關的餐桌周邊商品買氣也提升，像是一上桌就時尚度加分的洋槐木砧板造型盤，有各種尺寸及造型可供選擇，只要簡單擺上餐點就能為餐桌的時尚度加分，一年可賣出超過6,000個以上的銷售成績。至於餐墊商品也非常多元，且一件只要50元，CP值高加上每個月都會進不同款式的新品，成為消費者回流率最高的品項，每個月更能賣出2,000件以上的銷量，相當於一年可創下120萬元的銷售金額。

另外，生活工場去年消費者詢問度第一名的Joyful飲料罐桶，也是派對中的新星，一整年就銷售出將近3,000萬的佳績。

HOLA緻白骨瓷系列，榮登2017年最熱銷餐具。圖／HOLA提供
HOLA緻白骨瓷系列，榮登2017年最熱銷餐具。圖／HOLA提供
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HOLA璞真純色套組，買氣異軍突起。圖／HOLA提供
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洋槐木砧板造型盤，一年賣出超過6,000個以上。圖／NATURAL KITCHE...
洋槐木砧板造型盤，一年賣出超過6,000個以上。圖／NATURAL KITCHEN提供
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現代人愛下廚，也講究餐桌上的風景。圖／Crate and Barrel提供
現代人愛下廚，也講究餐桌上的風景。圖／Crate and Barrel提供
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Nattie酒杯有著鬱金香輪廓的杯體呈現摩登的弧線角度。圖／Crate and ...
Nattie酒杯有著鬱金香輪廓的杯體呈現摩登的弧線角度。圖／Crate and Barrel提供
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NATURAL KITCHEN餐墊選擇性多。圖／NATURAL KITCHEN提...
NATURAL KITCHEN餐墊選擇性多。圖／NATURAL KITCHEN提供
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藍繪系列商品在生活工場餐櫥商品中，銷售成績亮眼。圖／生活工場提供
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Acacia點心盤是Crate and Barrel餐碗器皿熱銷冠軍。圖／Cra...
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餐具HOLA

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