透明奶茶遜掉！蜜桃口味可口可樂 1月22日本獨賣

2018-01-14 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



日本飲品推陳出新，像是透明奶茶、紅茶等，每一種都令消費者印象深刻。近來又有新品上市，日本可口可樂推出全球獨家口味「可口可樂出蜜桃」，更找來女星綾瀨遙拍攝廣告，預計1月22日正式上市。若是正好在上市期間前往日本旅遊的民眾，不妨可買來嘗鮮。

日本可口可樂向來喜歡在口味或包裝上玩創意，像是包裝上不論是去年的畢業季櫻花限定可樂，今年元旦就推出梅花瓶身版本可樂，或是口味上推出可口可樂咖啡等，都受到不少消費者喜愛。

近來日本可口可樂又再推出新口味「可口可樂出蜜桃」，瓶身有粉紅色蜜桃，被粉紅泡泡給包圍，浪漫感十足。據了解，可口可樂選在日本發售蜜桃口味可樂，主要是因為每年1到3月桃子口味飲品最熱銷，可見日本人對桃子飲品的熱愛程度。

日本可口可樂的蜜桃口味預計1月22日正式販售，分別有280ml、500ml等容量，價格是115日圓、140日圓，換算成台幣約30元到40元之間，其中280ml尺寸屬於販賣機限定版。