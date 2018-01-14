Amaronis慶開幕 隱藏菜比臉大白花椰超狂！

2018-01-14 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



台北信義區可說是美食一級戰區，近來有新餐廳加入戰局，北軒餐飲引進Amaronis New York Italian Restaurant & Café紐約創義料理，主打紐約系創「義」料理，餐點醬料全都親自調製。為了慶祝開幕，餐廳祭出優惠，消費滿千送百送隱藏版菜單，比臉大白花椰「青醬狂花」，拍起照來超狂，預計再掀一波拍照熱潮。

已在香港、廣州造成風潮的Amaronis New York Italian Restaurant & Café紐約創義料理，主打獨特的紐約系創義料理，此次進軍台灣選擇落腳信義區美食戰區開設微風松高店，即將在1月16日正式開幕，首店店內裝潢以藝術、浪漫風格為主，總共可容納156席，半開放式的用餐空間及開放式廚房，視野相當廣闊。

菜單選擇也相當豐富，光是義大利麵就有5種麵體可以選擇，招牌比薩就有紐約式鬆厚餅皮與拿坡里薄脆餅皮等2種類型、7種口味，其中有3款創意主菜為台灣限定菜。不僅如此，菜色份量有一般、歡聚分享尺寸，滿足不同客群需求。同時，店內有15道餐點可調整為蔬食菜色，點餐有更彈性選擇。此外，所有餐點醬料都是餐廳親自調製，餐前麵包、甜點也是獨家製作，像是台灣比較少見的義式甜心捲，酥脆甜心捲搭配上香甜濃純奶油內餡，據說連紐約黑幫教父也為之瘋狂。菜單價位介於250元到890元間。

為了慶祝開幕，Amaroni’s於1月16日到2月28日間，祭出優惠活動，若在粉絲團按讚打卡，店內消費滿千元，就再送獨家隱藏菜單青醬狂花，每天限量送完為止。

地址：台北市信義區松高路16號(松高微風店3樓)

電話：(02)2722-7126

營業時間：9:00~21:30