擄獲愛侶味蕾靠這味！ 美福頂級好料情人餐最低6千起
聯合報提醒您：喝酒不開車 未成年請勿飲酒！
今年西洋情人節正好落在除夕前一天，家家戶戶忙著過年之餘，也別忘了準備驚喜給另一半！台北美福大飯店旗下餐廳晴山日本料理、GMT義法餐廳推出雙人套餐，最低5,999元起，用大餐擄獲愛人的心，度過浪漫夜晚。
迎接西洋情人節到來，台北美福大飯店在晴山日本料理、GMT義法餐廳推出精緻雙人套餐，其中，採取無固定菜單的晴山日本料理，包含魅惑、良緣等2款雙人套餐，有前菜、溫物、炸物，還可吃得到鮮味十足的生魚片，搭配專業唎酒師挑選的魅惑水果酒或良緣有機純米吟釀。GMT義法餐廳則有濃情、蜜意等2款雙人套餐，主餐有美國Prime牛肋排、深海圓鱈可選。
台北美福大飯店表示，晴山日本料理、GMT義法餐廳雙人套餐，從2月9日到2月14日間提供，價位介於5,999元到7,999元間。除了雙人用餐外，針對「單身族」也同步推出獨享單人套餐，每套3,000元起，單身依然可以過好節。
另在Cocoon池畔酒吧推出情人特調飲品組，2月9日、10日、14日現場皆有樂團表演，與另一半共享甜蜜戀曲。此外，彩匯自助餐廳、潮粵坊港潮餐廳及米香台菜餐廳則同步推出精選紅白酒買一送一優惠，紅、白酒最低250元到300元間。
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