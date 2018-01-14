擄獲愛侶味蕾靠這味！ 美福頂級好料情人餐最低6千起

2018-01-14 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



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今年西洋情人節正好落在除夕前一天，家家戶戶忙著過年之餘，也別忘了準備驚喜給另一半！台北美福大飯店旗下餐廳晴山日本料理、GMT義法餐廳推出雙人套餐，最低5,999元起，用大餐擄獲愛人的心，度過浪漫夜晚。

迎接西洋情人節到來，台北美福大飯店在晴山日本料理、GMT義法餐廳推出精緻雙人套餐，其中，採取無固定菜單的晴山日本料理，包含魅惑、良緣等2款雙人套餐，有前菜、溫物、炸物，還可吃得到鮮味十足的生魚片，搭配專業唎酒師挑選的魅惑水果酒或良緣有機純米吟釀。GMT義法餐廳則有濃情、蜜意等2款雙人套餐，主餐有美國Prime牛肋排、深海圓鱈可選。

台北美福大飯店表示，晴山日本料理、GMT義法餐廳雙人套餐，從2月9日到2月14日間提供，價位介於5,999元到7,999元間。除了雙人用餐外，針對「單身族」也同步推出獨享單人套餐，每套3,000元起，單身依然可以過好節。