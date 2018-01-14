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Emporio Armani探尋自我旅程 遇上Versace的華麗街頭風

2018-01-14 15:31聯合報 記者曾智緯╱即時報導

雖然其他的品牌有名人走秀或是擔任看秀嘉賓，但讓服裝回歸到設計上的Emporio Armani透過2018秋冬系列，鼓勵每個人成為自己 ，是身份的認同也是反映出個性。而Versace不只有男裝系列，同時還找來了名模Vittoria Ceretti演繹女裝，讓人驚艷不已。

在上一季男裝發表時，Emporio Armani有年輕偶像Shawn Mendes加持、以及代言人胡歌現身，星光熠熠。不過在這季，品牌讓焦點回到服裝上，整個系列以灰色，黑色和深藍色混合的深汞色為主色調，搭配綠色和藍色等冷色調以及金色和銅色的金屬色澤。設計大師Giorgio Armani以強調新優雅氣質的理念，結合窄肩雙排扣西裝上衣，搭配流動感的長褲、裝飾塑料扣環的羊毛風衣外套，以及無縫的和服式飛行員夾克，凸顯纖長的輪廓。羊毛外套和仿馬駒皮效果的山羊皮夾克，是對徒步健行和戶外活動致敬。

如果用一句話來形容Versace的2018秋冬男裝，得到的會是「華麗宮廷混合街頭元素」，就像是即便是男裝的展演，不過整場大秀，不少的人的目光都在Vittoria Ceretti演繹女裝上，以及與饒舌天王2 Chainz合作的運動鞋。全新系列以年輕與次文化手法重現Versace精髓，打破規則與藩籬，透過充滿自信的服裝擁抱獨一無二的個體。品牌知名的豹紋貫穿整個系列，從服裝、配件都能見到不同的詮釋手法，名為「愛與靈魂」印花為本季重點，以生動色彩重現古希臘圖騰、流蘇元素躍現於大衣與配件上。

Emporio Armani2018秋冬整個系列以灰色，黑色和深藍色混合的深汞色...
Emporio Armani2018秋冬整個系列以灰色，黑色和深藍色混合的深汞色為主色調。圖／摘自微博
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女模Vittoria Ceretti穿上Versace本季的重點「豹紋」印花設計...
女模Vittoria Ceretti穿上Versace本季的重點「豹紋」印花設計。圖／美聯社
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全新系列以年輕與次文化手法重現Versace精髓，打破規則與藩籬，透過充滿自信的...
全新系列以年輕與次文化手法重現Versace精髓，打破規則與藩籬，透過充滿自信的服裝擁抱獨一無二的個體。圖／美聯社
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饒舌天王2 Chainz（左）開心的在秀場後台與設計師合影。圖／摘自instag...
饒舌天王2 Chainz（左）開心的在秀場後台與設計師合影。圖／摘自instagram
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從配件上可見戶外用具的元素，是Emporio Armani對徒步健行和戶外活動致...
從配件上可見戶外用具的元素，是Emporio Armani對徒步健行和戶外活動致敬的詮釋。圖／摘自微博
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Versace本季饒舌天王2 Chainz合作的運動鞋，也是秀場上的焦點。圖／摘...
Versace本季饒舌天王2 Chainz合作的運動鞋，也是秀場上的焦點。圖／摘自微博
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不同材質的拼接，創造纖長的輪廓線，是Emporio Armani的本季的重點概念...
不同材質的拼接，創造纖長的輪廓線，是Emporio Armani的本季的重點概念。圖／摘自微博
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希臘和服
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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