Emporio Armani探尋自我旅程 遇上Versace的華麗街頭風

2018-01-14 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



雖然其他的品牌有名人走秀或是擔任看秀嘉賓，但讓服裝回歸到設計上的Emporio Armani透過2018秋冬系列，鼓勵每個人成為自己 ，是身份的認同也是反映出個性。而Versace不只有男裝系列，同時還找來了名模Vittoria Ceretti演繹女裝，讓人驚艷不已。

在上一季男裝發表時，Emporio Armani有年輕偶像Shawn Mendes加持、以及代言人胡歌現身，星光熠熠。不過在這季，品牌讓焦點回到服裝上，整個系列以灰色，黑色和深藍色混合的深汞色為主色調，搭配綠色和藍色等冷色調以及金色和銅色的金屬色澤。設計大師Giorgio Armani以強調新優雅氣質的理念，結合窄肩雙排扣西裝上衣，搭配流動感的長褲、裝飾塑料扣環的羊毛風衣外套，以及無縫的和服式飛行員夾克，凸顯纖長的輪廓。羊毛外套和仿馬駒皮效果的山羊皮夾克，是對徒步健行和戶外活動致敬。