小鮮肉工藝師打造 昆凌樂背新款花朵包

2018-01-14 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



2018早春吹起一股精緻工藝熱潮，許多包款都搭配繁複的裝飾，用細節堆疊出設計師的巧思。REDValentino早春系列最新Flower Puzzle手袋，可愛的小花朵造型連天王嫂昆凌都愛不釋手。Marc Jacobs早春則是將高人氣Snapshot加上俏皮裝飾，彰顯甜美個性。

REDValentino創作總監Pierpaolo Piccioli本季創作圍繞「活力、運動氣息、浪漫主義」，全新推出的Flower Puzzle包款，選用最上乘的皮革搭配由工匠逐一縫造的小牛皮花朵，用來固定的小金屬圓釘則是保留品牌一貫的獨特性格。整個構圖需數小時製作，逐朵剪裁小花朵之後用窩釘縫合。每個Flower Puzzle包均由約800枚小金屬圓釘和200片皮革花瓣組嵌而成，細緻又可愛的工藝讓昆凌也忍不住以粉紅滾邊黑皮衣褲裝巧搭Flower Puzzle，在社群網站IG上大秀新包款。而品牌日前也釋出製作影片，由帥氣的小鮮肉工藝師展示製作細節，搭配強烈節奏音樂流露濃厚搖滾氣息。此外，也推出同樣概念製成的手環。https://www.youtube.com/watch?v=9P9D_OqH1R4