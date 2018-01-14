胡歌演繹春夏新裝 網友直呼「意圖使人犯罪」

2018-01-14 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



大陸戲劇一哥胡歌一舉一動依舊是眾人目光焦點，日前由他擔任大中華區代言的時尚品牌Emporio Armani推出2018年由他詮釋的春夏形象廣告。自然又帥氣的表情，贏得粉絲們心，紛紛在微博上貼文說「簡直是最佳代言人」。

Emporio Armani在2018年繼續與演員胡歌合作，並推出全新的大中華區及亞太區2018春夏形象廣告。沿用全球一致的廣告概念，胡歌在這系列照片中演繹Emporio Armani全新成衣與眼鏡系列，展現出品牌原創精神，由新銳攝影師Pawel Pysz在北京操刀拍攝完成。

在鏡頭下胡歌坦率而自信地展現真我，並表明以一種自發且具有洞察力的方式做出對人生和著裝風格的選擇。他輕鬆、自由地詮釋不同風格，從正裝到運動再到時裝，每個鏡頭都有著極高的品牌識別度。

同時Emporio Armani在也釋出了胡歌在拍攝廣告時的幕後花絮及影片，同樣讓引發網友們的熱烈討論。其中，在這次廣告上，品牌在採訪胡歌後引用了他所說的「我遇到過最大的意外，就是成名」，