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限塑商機大戰 設計感環保小物超夯

2018-01-13 20:06聯合報 記者陳立儀╱即時報導

今年元旦起擴大禁止提供免費塑膠袋管制範圍，包括飲料店、文具店、西點麵包店、洗衣店等均入列，帶動網購環保類商品銷售成長2～3成，舉凡杯套、水壺、食物袋、保鮮盒、環保提袋都成了熱搜商品，尤其造型多樣的飲料提袋和可以盛裝輕食、零食的食物袋更是超夯，甚至還有可折疊的保鮮盒、隨身杯，推估後續相關商品買氣更可望呈倍數成長。

momo購物網近一周環保購物袋買氣成長約2～3成，適用飲料杯瓶的環保袋及環保盒銷量也成長約1～2成，其中又以材質輕盈、耐重度強、摺疊好攜帶、設計感十足的環保袋最受歡迎。

PChome24h購物表示，近期環保提袋及餐具的買氣逐漸發酵，商品數和銷量均成長2成左右，許多業者推出可愛造型、方便隨身攜帶的飲料提袋，可重複使用，也有不少消費者選擇自備隨身杯壺。Pinkoi環保飲料提袋熱銷超過2千件，最受歡迎的3款設計為經典且文青味十足的帆布款、小巧輕便的半截式杯套款、潛水衣材質製作的保冰吸水功能提袋。

輕食袋也是近期暴紅小物，各家網購平台均首推西班牙品牌Roll’eat Eco Wrap環保食物袋。樂天市場指出，Roll’eat Eco Wrap環保食物袋的Boc’n’Roll可摺疊攜帶，用來收納麵包、三明治等輕食，頗受年輕族群青睞，近期還新推出可盛裝熟食的Grab’n Go，內層防水防漏、避免食物外洩、最高可耐熱至120度，收納、清洗都很便利。

另外還有部落客大力推薦的矽膠夾鏈微波袋，就連難攜帶的湯湯水水都能順利解決，可直接放入微波爐加熱，適合習慣帶便當的上班族。

有．設計uDesign站上有一款可摺疊的FOFOCUP折折杯，利用「天圓地方」的概念，讓杯口維持圓形、符合飲用的人體工學，杯底則是方形，摺疊後的厚度不到1公分；Lexngo則推出可摺疊的保鮮盒，攜帶收納更便利，也讓外食族更願意自備容器外帶食物。

至於環保袋，除了功能取向，更成為展現自我風格的潮配件，不少時尚品牌也推出環保購物袋，包括agnes b.尼龍購物袋、COACH仿蛇皮花紋尼龍環保收納袋、Superdry環保托特包等。德國BG Berlin推出的環保袋不僅風格鮮明，一包更有3種背法，還有以卷軸抽拉設計、收起來如手掌大小的側背環保包。

Roll’eat Eco Wrap環保食物袋Boc’n’Roll，特價399元。...
Roll’eat Eco Wrap環保食物袋Boc’n’Roll，特價399元。圖／樂天市場提供
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Roll’eat Eco Wrap環保食物袋Grab’n Go可盛裝熱食，售價599元。圖／樂天市場提供
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小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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