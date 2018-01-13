米蘭男裝周首日 Zegna模特兒踏雪而行
米蘭2018秋冬男裝周上場，除Bottega Veneta轉戰紐約之外，在米蘭當地4天期間共有55場大秀，首日由Ermenegildo Zegna登場；而美國品牌Brooks Brothers則是慶賀200周年，別開生面在佛羅倫斯辦了一場男裝秀暨歷史回顧展。
Ermenegildo Zegna 2018冬季系列，以「雪中印跡」為主題，伸展台的靈感來自藝術家Thomas Flechtner的攝影作品《Snow》，記錄雪色銀裝、萬籟俱寂的大自然，藝術總監Alessandro Sartori在本季穿插奢華正裝和運動風格，夾克和外套採用1又1/2的前襟設計，寬度介於單排釦與雙排釦之間，是本季的細節巧思。面料部分則選用羊絨提花、細密馬海毛和棉質燈芯絨等，展現紳士的體面質感。
美國經典男裝Brooks Brothers則在邁入兩世紀的里程之年，選在Pitti Immagine Uomo 93發表2018秋冬系列，並且在極具意義的舊宮（Palazzo Vecchio）內舉辦為期4天的雙世紀歷史回顧展；雖然Brooks Brothers向來被視為美國經典品牌，但創辦人Henry Sands Brooks 其實是反傳統主義者，此精神也延續今日，在深藍色西裝外套、斜紋領帶等經典之中，細節處的叛逆穿法，是特別讓人玩味的部分。
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