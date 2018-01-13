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米蘭男裝周首日 Zegna模特兒踏雪而行

2018-01-13 19:21聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

米蘭2018秋冬男裝周上場，除Bottega Veneta轉戰紐約之外，在米蘭當地4天期間共有55場大秀，首日由Ermenegildo Zegna登場；而美國品牌Brooks Brothers則是慶賀200周年，別開生面在佛羅倫斯辦了一場男裝秀暨歷史回顧展。

Ermenegildo Zegna 2018冬季系列，以「雪中印跡」為主題，伸展台的靈感來自藝術家Thomas Flechtner的攝影作品《Snow》，記錄雪色銀裝、萬籟俱寂的大自然，藝術總監Alessandro Sartori在本季穿插奢華正裝和運動風格，夾克和外套採用1又1/2的前襟設計，寬度介於單排釦與雙排釦之間，是本季的細節巧思。面料部分則選用羊絨提花、細密馬海毛和棉質燈芯絨等，展現紳士的體面質感。

美國經典男裝Brooks Brothers則在邁入兩世紀的里程之年，選在Pitti Immagine Uomo 93發表2018秋冬系列，並且在極具意義的舊宮（Palazzo Vecchio）內舉辦為期4天的雙世紀歷史回顧展；雖然Brooks Brothers向來被視為美國經典品牌，但創辦人Henry Sands Brooks 其實是反傳統主義者，此精神也延續今日，在深藍色西裝外套、斜紋領帶等經典之中，細節處的叛逆穿法，是特別讓人玩味的部分。

在經典輪廓中叛逆玩耍，是Brooks Brothers的特質。圖／Brooks ...
在經典輪廓中叛逆玩耍，是Brooks Brothers的特質。圖／Brooks Brothers提供
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Brooks Brothers同步舉辦歷史回顧展。圖／Brooks Brothe...
Brooks Brothers同步舉辦歷史回顧展。圖／Brooks Brothers提供
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代表Ermenegildo Zegna Couture標識的「XXX」符號，也以...
代表Ermenegildo Zegna Couture標識的「XXX」符號，也以緹花圖案不斷出現。圖／Ermenegildo Zegna提
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Brooks Brothers在佛羅倫斯Pitti Uomo舉辦男裝秀。圖／Br...
Brooks Brothers在佛羅倫斯Pitti Uomo舉辦男裝秀。圖／Brooks Brothers提供
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大陸演員雷佳音受邀前往Ermenegildo Zegna看秀，身穿品牌Coutu...
大陸演員雷佳音受邀前往Ermenegildo Zegna看秀，身穿品牌Couture XXX系列，墨綠棒球夾克的或毛衣細節處都有XXX標識。圖／取自微博
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模特兒演繹「雪中印跡」的主題，也在腳下捲起千堆雪。圖／Ermenegildo Z...
模特兒演繹「雪中印跡」的主題，也在腳下捲起千堆雪。圖／Ermenegildo Zegna提供
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Brooks Brothers歷史回顧展於佛羅倫斯展出3天。圖／Brooks B...
Brooks Brothers歷史回顧展於佛羅倫斯展出3天。圖／Brooks Brothers提供
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時至今日，深藍西裝和斜紋領帶仍是Brooks Brothers的經典。圖／Bro...
時至今日，深藍西裝和斜紋領帶仍是Brooks Brothers的經典。圖／Brooks Brothers提供
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米蘭西裝藝術家
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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