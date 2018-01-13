米蘭男裝周首日 Zegna模特兒踏雪而行

2018-01-13 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



米蘭2018秋冬男裝周上場，除Bottega Veneta轉戰紐約之外，在米蘭當地4天期間共有55場大秀，首日由Ermenegildo Zegna登場；而美國品牌Brooks Brothers則是慶賀200周年，別開生面在佛羅倫斯辦了一場男裝秀暨歷史回顧展。

Ermenegildo Zegna 2018冬季系列，以「雪中印跡」為主題，伸展台的靈感來自藝術家Thomas Flechtner的攝影作品《Snow》，記錄雪色銀裝、萬籟俱寂的大自然，藝術總監Alessandro Sartori在本季穿插奢華正裝和運動風格，夾克和外套採用1又1/2的前襟設計，寬度介於單排釦與雙排釦之間，是本季的細節巧思。面料部分則選用羊絨提花、細密馬海毛和棉質燈芯絨等，展現紳士的體面質感。