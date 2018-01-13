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終於回暖！明全台可達20度 西半部日夜溫差大

獨角獸絢彩打造紫外光！多用途彩妝盤CP值超高

2018-01-13 18:39聯合報 記者陳立儀╱即時報導

物超所值的多功能彩妝盤，一盤就能搞定眼妝、腮紅、修容和打亮，還能輕鬆為妝容增添最時髦的2018 Pantone代表色「紫外光」！MAYBELLINE媚比琳2月於寶雅獨家上市的獨角獸幻顏炫彩打亮餅，就將4種獨角獸風格的夢幻彩虹色集於一盤，不僅顛覆一般打亮盤的配色，還可用作腮紅或疊擦於眼影。PONY EFFECT則推出無瑕光潤底妝盒，兼具粉底、遮瑕、打亮、光潤、修容等多重功能，號稱1分鐘就可快速打造正韓無瑕底妝。

媚比琳獨角獸幻顏炫彩打亮餅共有夢幻彩虹、閃耀銀河兩款，採用創新聚光炫色科技與火山岩石萃取稜鏡礦物粉末，透過獨家三稜鏡折射科技與自然光線折射耀眼光芒，修飾輪廓讓臉部更加獨特立體，將4色均勻混色後可用做全臉修容打亮，或選擇黃、白色提亮顴骨、鼻樑、眉骨，也可任選單色或調色當腮紅使用；紅、紫、綠等單色能直接充當眼影，也可多色混色或疊擦於眼影上，創造夢幻多彩效果。

不同於以往的DIY，暱稱為「奶油小金盒」的PONY EFFECT主張彩妝要彩妝要CIY（Create It Yourself），無瑕光潤底妝盒就是為了CIY韓系底妝所設計，能隨心所欲依照膚況、氣候、場合、心情來客製適合自己的底妝。

PONY EFFECT無瑕光潤底妝盒共推出IVORY明亮白、BUFF自然色兩款色號，適合深淺調的亞洲肌膚，盒內左半部是粉底，右半部是分成遮瑕、修容、打亮、潤澤霜等4格的功能區，省去底妝繁瑣的瓶瓶罐罐；如果度假後肌膚稍微曬黑，不必額外購買深色粉底，直接用奶油小金盒的粉底調和修容，就能輕易混和出適合膚色的底妝。

此外，PONY EFFECT先前也已推出一款集結眼、唇、頰彩的獨角獸絕色彩妝盤，一盤擁有膏狀質地的5色基底色與粉狀質地的5色獨角獸色，盒內還設置了調色區，可單用、混色或是創造漸層。

PONY EFFECT無瑕光潤底妝盒，售價1,200元，共2色。圖／PONY E...
PONY EFFECT無瑕光潤底妝盒，售價1,200元，共2色。圖／PONY EFFECT提供
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MAYBELLINE媚比琳獨角獸幻顏炫彩打亮餅，售價450元，共兩款。圖／媚比琳...
MAYBELLINE媚比琳獨角獸幻顏炫彩打亮餅，售價450元，共兩款。圖／媚比琳提供
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MAYBELLINE媚比琳獨角獸幻顏炫彩打亮餅，混色均勻可全臉修容打亮或當腮紅使...
MAYBELLINE媚比琳獨角獸幻顏炫彩打亮餅，混色均勻可全臉修容打亮或當腮紅使用。圖／媚比琳提供
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PONY EFFECT獨角獸絕色彩妝盤讓臉龐變身畫布，依照心情、場合調配出獨一無...
PONY EFFECT獨角獸絕色彩妝盤讓臉龐變身畫布，依照心情、場合調配出獨一無二的誘人色彩。圖／PONY EFFECT提供
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PONY EFFECT無瑕光潤底妝盒兼具粉底、遮瑕、打亮、光潤、修容等多重功能。...
PONY EFFECT無瑕光潤底妝盒兼具粉底、遮瑕、打亮、光潤、修容等多重功能。圖／PONY EFFECT提供
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PONY EFFECT獨角獸絕色彩妝盤，售價1,500元。圖／PONY EFFE...
PONY EFFECT獨角獸絕色彩妝盤，售價1,500元。圖／PONY EFFECT提供
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PONY EFFECT無瑕光潤底妝盒，售價1,200元，共2色。圖／PONY E...
PONY EFFECT無瑕光潤底妝盒，售價1,200元，共2色。圖／PONY EFFECT提供
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MAYBELLINE媚比琳獨角獸幻顏炫彩打亮餅可選紅、紫、綠單色使用，或多色混色...
MAYBELLINE媚比琳獨角獸幻顏炫彩打亮餅可選紅、紫、綠單色使用，或多色混色疊擦達到多彩效果。圖／媚比琳提供
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MAYBELLINE媚比琳獨角獸幻顏炫彩打亮餅，售價450元，共兩款。圖／媚比琳...
MAYBELLINE媚比琳獨角獸幻顏炫彩打亮餅，售價450元，共兩款。圖／媚比琳提供
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PONY EFFECT獨角獸絕色彩妝盤讓臉龐變身畫布，依照心情、場合調配出獨一無...
PONY EFFECT獨角獸絕色彩妝盤讓臉龐變身畫布，依照心情、場合調配出獨一無二的誘人色彩。圖／PONY EFFECT提供
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小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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