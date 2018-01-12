親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

獨／華視高層大地震！當家主播遞辭呈 找網紅報新聞拉攏深綠

涂醒哲提遷都到嘉義市 賴清德不回應

「燒包機車」外送比薩有多熱？快來巨型外送箱試溫度

2018-01-12 18:36聯合報 記者羅建怡╱即時報導

「外送哈燒屋」以創意AR熱拍活動，吸引民眾體驗。圖／必勝客提供
「外送哈燒屋」以創意AR熱拍活動，吸引民眾體驗。圖／必勝客提供
分享

天氣愈冷，外送市場愈發燒！必勝客每年外送比薩可以疊出近400棟101，外送訂單年成長近1成，其中，最受好評的要算是「打造外送零溫差」、每輛機車皆配備的獨家鎖溫「哈燒包」。1月12日至14日，必勝客在信義街頭打造全國首創的AR哈燒屋，除了可以感受外送比薩在哈燒包內的「熱」力、大玩創意「熱」拍，完成拍照打卡任務還可搶鮮品嘗比薩新滋味。

外送商機逐年發燒，必勝客自1991年起提供比薩外送服務，2003年以獨家鎖溫科技推出市場首創「燒包機車」外送，發動機車即可啟動電子保溫機制、確保消費者拿到手中的比薩絕對熱騰騰。業者表示，必勝客全台221家門市，每年平均可外送出340萬個比薩，換算高度可以疊出近400棟101。

行動裝置崛起、懶人經濟發酵，必勝客表示，比薩外送訂餐比例近3成、年成長近1成，以25~49歲為主力客群，超過7成使用網路訂餐外送、比例最高，當中以手機訂購佔過半，而台北市及新北市則是全台最愛叫外送的城市。

為讓更多消費者親身體驗必勝客的「零溫差外送」服務，「必勝客外送哈燒屋」模擬巨型外送箱成為打卡「熱」點，消費者可在哈燒屋內變身美味比薩體驗，在其中暢玩AR創意「熱」拍，完成拍照打卡任務並可兌換2018年全新口味「犇牛天婦羅炸蝦」比薩１片，必勝客預計達成「千人哈燒派對」目標。

此外，迎接農曆春節假期，必勝客推出人氣起司七重奏系列全新口味「犇牛天婦羅炸蝦」比薩，選用安格斯牛、天婦羅炸蝦兩大豪華食材打造豐盛海陸饗宴，頂級安格斯牛肉肉質軟嫩，搭配法式紅酒醬醞釀深厚風味，以及酥脆鮮甜的天婦羅炸蝦，佐以濃郁義式奶油白醬，口感多層次。「流金起司海陸宴」套餐以最新口味配上外帶大比薩(或外送小比薩)、樂透三星彩拼盤與原萃1瓶，派對套餐價1,199元，2月1日起再加碼推出開運紅包活動，最大獎項包括價值3萬元的雙人旅遊券、比薩一年份等。

必勝客「千人哈燒派對」活動資訊

活動地點：ATT 4 FUN戶外廣場(近松智路側)

活動時間：1月12日至1月14日11:00~20:00

必勝客於信義區打造獨一無二的「必勝客外送哈燒屋」，成為街頭打卡最「熱」點。圖／必...
必勝客於信義區打造獨一無二的「必勝客外送哈燒屋」，成為街頭打卡最「熱」點。圖／必勝客提供
分享
必勝客推出人氣起司七重奏系列全新口味「犇牛天婦羅炸蝦」比薩。圖／必勝客提供
必勝客推出人氣起司七重奏系列全新口味「犇牛天婦羅炸蝦」比薩。圖／必勝客提供
分享
「零溫差外送」就靠這個「燒包」。圖／必勝客提供
「零溫差外送」就靠這個「燒包」。圖／必勝客提供
分享

小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

相關新聞

最強星二代凱亞葛柏 當代女神降臨香奈兒香港特展

2018-01-12 18:33

innisfree史努比聯名限量美妝 狗年可愛登場

2018-01-12 18:05

過年新裝有著落 Massimo Dutti紅得出色

2018-01-12 17:59

GU 2018春夏系列質感、設計UP 4月高雄展店

2018-01-12 17:58

郭書瑤深V短裙性感女神氣場 靠水晶華麗撐場

2018-01-12 17:06

空汙＋寒流讓口罩賣翻天 黑色小臉款最夯

2018-01-12 16:42

瑟琳娜戈梅茲甜露低胸 紐約窗邊性感乍洩

2018-01-12 16:07

港式「飛機年糕」搶市 台味優選「董事長福貴糕」

2018-01-11 23:07

帆立貝象徵富貴！雙層日式金御年菜 樣樣都有吉祥意義

2018-01-11 21:02

Marimekko攜手UNIQLO 印花控小心！

2018-01-11 19:15

人美心也美！歐舒丹和克蘭詩齊力送暖

2018-01-11 18:08

年節鍋物尬名牌鍋具 老店瞄準「煮」婦商機

2018-01-11 17:50

艾瑪史東金球獎妝容 NARS底妝、春彩登場

2018-01-11 17:32

柔軟提升50%！台式軟Q系貝果登場 台灣好食材入料

2018-01-11 17:32

年終獎金何處去？ 原來大部份人這樣花

2018-01-11 17:09

華信ATR新機隊成立 首航推馬公優惠單程888元起

2018-01-11 17:09

寒流發威 百貨冬季下殺折扣超有感

2018-01-11 14:51

排隊16小時！數百人瘋搶Off-White限量支線系列

2018-01-11 14:38

春節送禮／穀物類紅寶石！紅藜蛋捲在地食材

2018-01-11 14:33

春節送禮／百貨嚴選！優質年禮慶團圓

2018-01-11 14:33

春節送禮／頂級超市 五星級禮盒有面子

2018-01-11 14:28

不只是復刻！歐米茄鐵霸表塑造抗磁新標準

2018-01-11 14:08

排16小時！數百人瘋搶Off-White限量支線系列

2018-01-11 13:49

就是不受「線」！真無線運動耳機 讓音樂跟著你跑

2018-01-11 12:02

KeyWear東區店新開幕 年節優惠「買2件送1588元」

2018-01-11 11:17

日本亞馬遜直送台灣 ShopBack加碼10%現金回饋

2018-01-11 11:07

步步「糕」升！年節送禮 「飛機年糕」登台了

2018-01-11 11:02

人氣貼圖王白爛貓來了！85˚C推限量聯名款碗盤

2018-01-11 11:00

保濕膜王新年換新裝 SOGO快閃活動還有夢幻鞦韆

2018-01-11 10:44

隋棠心疼偏鄉弱勢兒 號召認購百份年菜助其過好年

2018-01-11 10:08

這杯咖啡18禁！搭配草莓蛋糕 少女心大噴發

2018-01-11 09:18

女子選物／告白氣球Bye！網美系草莓花束美到破表　

2018-01-10 23:07

廚房好潮！可口可樂、大同聯名電鍋　限量1000個集點送

2018-01-10 22:30

頂級新包入門價10萬有找 DELVAUX現非洲野性

2018-01-10 22:29

音樂與美食迸出新火花 打造餐桌即農場的創意體驗

2018-01-10 22:29

從開雲董娘到爆炸頭女郎 海瑞溫斯頓紅毯百搭

2018-01-10 21:17

佛羅倫斯必去新景點 Gucci花園美到超出你的想像

2018-01-10 19:19

職人和風文青感！京都老店「上羽繪惣」胡粉指甲油來囉

2018-01-10 19:19

賈斯汀帥穿Zegna球鞋 大秀機器人舞技

2018-01-10 19:03
看更多

熱門文章

凍！更強冷空氣報到 明後清晨低溫下探6度

2018-01-11 22:42

錯誤的省錢習慣 讓3成家庭沒存款也沒生活品質

2018-01-12 02:51

更強冷空氣報到 淡水清晨6度！ 再創入冬平地最低溫

2018-01-12 05:00

淡水6.0度 吳德榮：寒潮爆發引極地大陸氣團南下

2018-01-12 08:23

低薪、爆肝... 中市29衛生所7區沒主任

2018-01-11 23:55

【小孟塔羅】新的開始！2018年做什麼會帶來好運？

2018-01-12 06:30

超商貨太多崩潰？ 物流人員抓狂怒摔包裹

2018-01-12 14:26

基隆港「貓吃老鼠」 這款防鼠盾超可愛

2018-01-12 11:06

武陵櫻花季登場 今年交管只有10天

2018-01-12 10:16

今日星座運勢／巨蟹 放鬆心情祝福他人 桃花財運旺

2018-01-12 00:00

女性心聲／媽媽團的情誼

2018-01-12 06:00

在職場總是不被尊重？專家：這10種方法你必須學

2018-01-12 15:19

天冷手指冰冷變色？ 當心「雷諾氏現象」快速釀壞死

2018-01-12 11:09

我見我思／想法影響心境

2018-01-12 06:00

手指離開溫暖的床就變「紫色」 當心是雷諾氏現象

2018-01-12 16:20

網紅醫師林孟羲壓力大 夜半輾轉難眠

2018-01-11 22:19

寒害！ 台南虱目魚零星凍死 工作魚約3成死亡

2018-01-12 14:56

光加業務不增人 公衛護士也喊「快做不下去了」

2018-01-12 00:05

好冷哦！ 今晨淡水、嘉義只有6度低溫

2018-01-12 08:13

洗腎婦泡腳機溫度高泡太久 腳底板變黑壞死

2018-01-11 21:18

重要突破！ 台大醫院：染C肝器官可「先救命再治病」

2018-01-12 10:32

郭書瑤深V短裙性感女神氣場 靠水晶華麗撐場

2018-01-12 17:06

台灣勞工責任制做到死 為什麼政府、雇主看不到？

2018-01-12 12:58

龍山寺點光明燈 還派保全顧「椅海」

2018-01-11 23:49

部分負擔研議大修 健保可能不再吃到飽

2018-01-12 11:51

酷冬來碗熱湯！西式貴婦食材朝鮮薊梗入菜

2018-01-12 09:49

宜蘭山區銀白世界 森林巡護員守護雪地安全不鬆懈

2018-01-12 11:36

武陵農場櫻花季 交管看這裡

2018-01-12 13:28

淡水六度低溫 台北上班民眾包緊緊

2018-01-12 09:38

部分負擔研議大修？ 健保署：涉修法尚在評估

2018-01-12 12:31

愛馬仕中環太子店 3516萬黃金綠寶凱莉包 等待有緣貴婦

2018-01-11 20:18

保育有成效 台灣黑熊漫步台東利嘉山區

2018-01-12 10:50

深夜女子公寓的料理習作／內臟料理：雞肝醬

2018-01-12 06:00

年輕美眉卵巢瘤像麻花「捲」 痛不欲生掛急診

2018-01-12 16:47

瑟琳娜戈梅茲甜露低胸 紐約窗邊性感乍洩

2018-01-12 16:07

巴黎「來回含稅」免2萬！ 卡達47航點促銷北中南都能飛

2018-01-12 12:24

迷你掃街車鑽小巷 車體只有一般掃街車的1/4

2018-01-12 14:09

桃園機場排班計程車推夜間共乘 安全又省錢

2018-01-12 13:29

外觀OK就可發豬隻健康證明？ 業者：政府推卸防疫責任

2018-01-12 10:21

虎毒不食子 動物園母豹竟吃掉小豹

2018-01-11 23:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top