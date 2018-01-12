「燒包機車」外送比薩有多熱？快來巨型外送箱試溫度

2018-01-12 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



「外送哈燒屋」以創意AR熱拍活動，吸引民眾體驗。圖／必勝客提供 分享 facebook

天氣愈冷，外送市場愈發燒！必勝客每年外送比薩可以疊出近400棟101，外送訂單年成長近1成，其中，最受好評的要算是「打造外送零溫差」、每輛機車皆配備的獨家鎖溫「哈燒包」。1月12日至14日，必勝客在信義街頭打造全國首創的AR哈燒屋，除了可以感受外送比薩在哈燒包內的「熱」力、大玩創意「熱」拍，完成拍照打卡任務還可搶鮮品嘗比薩新滋味。

外送商機逐年發燒，必勝客自1991年起提供比薩外送服務，2003年以獨家鎖溫科技推出市場首創「燒包機車」外送，發動機車即可啟動電子保溫機制、確保消費者拿到手中的比薩絕對熱騰騰。業者表示，必勝客全台221家門市，每年平均可外送出340萬個比薩，換算高度可以疊出近400棟101。

行動裝置崛起、懶人經濟發酵，必勝客表示，比薩外送訂餐比例近3成、年成長近1成，以25~49歲為主力客群，超過7成使用網路訂餐外送、比例最高，當中以手機訂購佔過半，而台北市及新北市則是全台最愛叫外送的城市。

為讓更多消費者親身體驗必勝客的「零溫差外送」服務，「必勝客外送哈燒屋」模擬巨型外送箱成為打卡「熱」點，消費者可在哈燒屋內變身美味比薩體驗，在其中暢玩AR創意「熱」拍，完成拍照打卡任務並可兌換2018年全新口味「犇牛天婦羅炸蝦」比薩１片，必勝客預計達成「千人哈燒派對」目標。

此外，迎接農曆春節假期，必勝客推出人氣起司七重奏系列全新口味「犇牛天婦羅炸蝦」比薩，選用安格斯牛、天婦羅炸蝦兩大豪華食材打造豐盛海陸饗宴，頂級安格斯牛肉肉質軟嫩，搭配法式紅酒醬醞釀深厚風味，以及酥脆鮮甜的天婦羅炸蝦，佐以濃郁義式奶油白醬，口感多層次。「流金起司海陸宴」套餐以最新口味配上外帶大比薩(或外送小比薩)、樂透三星彩拼盤與原萃1瓶，派對套餐價1,199元，2月1日起再加碼推出開運紅包活動，最大獎項包括價值3萬元的雙人旅遊券、比薩一年份等。

必勝客「千人哈燒派對」活動資訊

活動地點：ATT 4 FUN戶外廣場(近松智路側)