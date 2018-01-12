最強星二代凱亞葛柏 當代女神降臨香奈兒香港特展

2018-01-12 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



2018開年以來氣場最強的星二代凱亞．葛柏，身穿2018春夏白色亮片蕾絲刺繡短洋裝及鞋履登場。圖／香奈兒提供 分享 facebook 香奈兒在香港舉辦「Mademoiselle Privé」展覽，群星陣容盛大，除了香奈兒品牌大使大使菲瑞．威廉斯（Pharrell Williams）、卡洛琳．德．麥格雷特（Caroline de Maigret）之外，竇靖童、許瑋甯和Irene Kim都是出席嘉賓，更有2018最受矚目的星二代凱亞．葛柏（Kaia Gerber），星光熠熠宛如紅毯陣仗，使得這場在PMQ元創方的特展更受矚目。

當晚與會的明星還包括徐濠縈、方大同、容祖兒、韓星朴信惠等，並前往邵氏影城派對會場，欣賞菲董和日本音樂製作人Nigo的現場演出。1月13日在香港開展的「Mademoiselle Privé」，是延續倫敦薩奇美術館（Saatchi Gallery）首展、次站首爾D Museum之後的第三站，展覽內容特別為場地而量身訂製，在香港文化脈絡中展現創辦人嘉柏麗．香奈兒（Gabrielle Chanel）女士和現任藝術總監卡爾．拉格斐（Karl Lagerfeld）的革新精神與創意，彷若跨時代對話般演繹香奈兒的今昔。

Mademoiselle Privé展覽的主軸，就像是走進香奈兒女士的藝術個室，透過探索香奈兒女士親自建立的品牌三大美學核心，來表現品牌的精神，分別是高級訂製服、CHANEL N°5香水以及頂級珠寶，後者亦包括香奈兒女士在1932年親自設計的Bijoux de Diamants鑽石珠寶系列復刻版，透過在PMQ元創方的各個展間，走進香奈兒女士跨越時空的現代藝術中。

以巴黎康朋街rue Cambon 31號的香奈兒之家揭開序幕，紅色霓虹燈勾勒的香奈兒女士身影為視覺焦點，見證了1918年她購入樓邸開設時裝店的不朽傳奇。別具個性的紅色是香奈兒女士最愛的顏色之一，參觀者走在圖騰裝置林立的「紅色花園」區小徑，就像展開檔案室的紡織品圖庫，圖案出自於香奈兒女士的知己兼創作夥伴、俄羅斯前衛藝術家Ilia Zdanevitch之手。

這些藝術圖騰裝置，是品牌經典的設計元素、符號象徵、數字及圖案等，宛若走進香奈兒女士的創意叢林，而香港站的展覽特別找來兩位當地藝術家為此展覽打造兩件獨家裝置，分別為又一山人（黃炳培）的珍珠主題裝置，以及林樹鑫（SK Lam）的山茶花主題參與裝置。

花園盡頭的白色大盒中，則盛裝著CHANEL N°5香水的傳奇。而沿著中式彩漆屏風圖案配襯霓虹燈飾，就走到「高級訂製服」世界，宛如一座意念及創新的實驗室，對奢華、精緻的追求，體現於完美的材質、剪裁、面料及細節之中，最具代表性的兩款服飾，自然是香奈兒女士在1933年設計的小黑洋裝，以及卡爾拉格斐設計的2011—2012秋冬高級訂製服系列斜紋軟呢套裝，都是當代頂尖女裝之作。