親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

獨／華視高層大地震！當家主播遞辭呈 找網紅報新聞拉攏深綠

涂醒哲提遷都到嘉義市 賴清德不回應

最強星二代凱亞葛柏 當代女神降臨香奈兒香港特展

2018-01-12 18:33聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

2018開年以來氣場最強的星二代凱亞．葛柏，身穿2018春夏白色亮片蕾絲刺繡短洋...
2018開年以來氣場最強的星二代凱亞．葛柏，身穿2018春夏白色亮片蕾絲刺繡短洋裝及鞋履登場。圖／香奈兒提供
分享
香奈兒香港舉辦「Mademoiselle Privé」展覽，群星陣容盛大，除了香奈兒品牌大使大使菲瑞．威廉斯（Pharrell Williams）、卡洛琳．德．麥格雷特（Caroline de Maigret）之外，竇靖童、許瑋甯和Irene Kim都是出席嘉賓，更有2018最受矚目的星二代凱亞．葛柏（Kaia Gerber），星光熠熠宛如紅毯陣仗，使得這場在PMQ元創方的特展更受矚目。

當晚與會的明星還包括徐濠縈、方大同、容祖兒、韓星朴信惠等，並前往邵氏影城派對會場，欣賞菲董和日本音樂製作人Nigo的現場演出。1月13日在香港開展的「Mademoiselle Privé」，是延續倫敦薩奇美術館（Saatchi Gallery）首展、次站首爾D Museum之後的第三站，展覽內容特別為場地而量身訂製，在香港文化脈絡中展現創辦人嘉柏麗．香奈兒（Gabrielle Chanel）女士和現任藝術總監卡爾．拉格斐（Karl Lagerfeld）的革新精神與創意，彷若跨時代對話般演繹香奈兒的今昔。

Mademoiselle Privé展覽的主軸，就像是走進香奈兒女士的藝術個室，透過探索香奈兒女士親自建立的品牌三大美學核心，來表現品牌的精神，分別是高級訂製服、CHANEL N°5香水以及頂級珠寶，後者亦包括香奈兒女士在1932年親自設計的Bijoux de Diamants鑽石珠寶系列復刻版，透過在PMQ元創方的各個展間，走進香奈兒女士跨越時空的現代藝術中。

以巴黎康朋街rue Cambon 31號的香奈兒之家揭開序幕，紅色霓虹燈勾勒的香奈兒女士身影為視覺焦點，見證了1918年她購入樓邸開設時裝店的不朽傳奇。別具個性的紅色是香奈兒女士最愛的顏色之一，參觀者走在圖騰裝置林立的「紅色花園」區小徑，就像展開檔案室的紡織品圖庫，圖案出自於香奈兒女士的知己兼創作夥伴、俄羅斯前衛藝術家Ilia Zdanevitch之手。

這些藝術圖騰裝置，是品牌經典的設計元素、符號象徵、數字及圖案等，宛若走進香奈兒女士的創意叢林，而香港站的展覽特別找來兩位當地藝術家為此展覽打造兩件獨家裝置，分別為又一山人（黃炳培）的珍珠主題裝置，以及林樹鑫（SK Lam）的山茶花主題參與裝置。

花園盡頭的白色大盒中，則盛裝著CHANEL N°5香水的傳奇。而沿著中式彩漆屏風圖案配襯霓虹燈飾，就走到「高級訂製服」世界，宛如一座意念及創新的實驗室，對奢華、精緻的追求，體現於完美的材質、剪裁、面料及細節之中，最具代表性的兩款服飾，自然是香奈兒女士在1933年設計的小黑洋裝，以及卡爾拉格斐設計的2011—2012秋冬高級訂製服系列斜紋軟呢套裝，都是當代頂尖女裝之作。

展覽以放映短片《夜訪》作為尾聲，向一代時裝女王香奈兒致敬。PMQ元創坊7樓展廳特別設有工作坊，一窺巴黎Lemarié山茶花及羽飾工坊、N°5香水及頂級珠寶系列背後的創作奧秘；此外，置地太子香奈兒專門店則設有Lesage刺繡工作坊，展示工藝坊的精湛手藝；香港站「Mademoiselle Privé」將展至2月10日截止，為免費入場。

燈光的戲劇性與未來感，在Mademoiselle Privé發揮重要作用。圖／香...
燈光的戲劇性與未來感，在Mademoiselle Privé發揮重要作用。圖／香奈兒提供
分享
紅色花園如迷宮，參觀者走在小徑上蜿蜒於圖騰裝置之間。圖／香奈兒提供
紅色花園如迷宮，參觀者走在小徑上蜿蜒於圖騰裝置之間。圖／香奈兒提供
分享
璀璨而充滿故事性的珠寶，是香奈兒歷史的輝煌篇章。圖／香奈兒提供
璀璨而充滿故事性的珠寶，是香奈兒歷史的輝煌篇章。圖／香奈兒提供
分享
菲瑞．威廉斯身穿Paris-Hambourg工坊系列搭配Plume18K白金及鑲...
菲瑞．威廉斯身穿Paris-Hambourg工坊系列搭配Plume18K白金及鑲嵌鑽石胸針，和太太海倫．拉西沙甜蜜牽手出席。圖／香奈兒提供
分享
卡洛琳．德．麥格雷特穿香奈兒高級訂製服，配戴Lion Pépite及Plume ...
卡洛琳．德．麥格雷特穿香奈兒高級訂製服，配戴Lion Pépite及Plume perle戒指。圖／香奈兒提供
分享
許瑋甯穿白色淺粉連身洋裝，配戴Coco Crush系列和Boyfriend腕表，...
許瑋甯穿白色淺粉連身洋裝，配戴Coco Crush系列和Boyfriend腕表，鞋履搶鏡。圖／香奈兒提供
分享
方大同以黑色鋪棉外套穿出自我獨特的個性。圖／香奈兒提供
方大同以黑色鋪棉外套穿出自我獨特的個性。圖／香奈兒提供
分享
朴秀珠穿著香奈兒2018春夏黑色皮裙，展現氣勢。圖／香奈兒提供
朴秀珠穿著香奈兒2018春夏黑色皮裙，展現氣勢。圖／香奈兒提供
分享
斜紋軟呢套裝是香奈兒經典的服裝代表。圖／香奈兒提供
斜紋軟呢套裝是香奈兒經典的服裝代表。圖／香奈兒提供
分享
走進Mademoiselle Privé展覽，就像是走進香奈兒女士的藝術個室。圖...
走進Mademoiselle Privé展覽，就像是走進香奈兒女士的藝術個室。圖／香奈兒提供
分享
Mademoiselle Privé展覽的當代紅色都市花園相當搶眼。圖／香奈兒提...
Mademoiselle Privé展覽的當代紅色都市花園相當搶眼。圖／香奈兒提供
分享
高級珠寶也是Mademoiselle Privé的展出主題之一。圖／香奈兒提供
高級珠寶也是Mademoiselle Privé的展出主題之一。圖／香奈兒提供
分享
康朋街31號紅色霓虹燈下，勾勒香奈兒女士的剪影。圖／香奈兒提供
康朋街31號紅色霓虹燈下，勾勒香奈兒女士的剪影。圖／香奈兒提供
分享
展間包括最具代表性的兩款服飾，小黑洋裝以及斜紋軟呢套裝。圖／香奈兒提供
展間包括最具代表性的兩款服飾，小黑洋裝以及斜紋軟呢套裝。圖／香奈兒提供
分享
容祖兒神清氣爽出席香奈兒Mademoiselle Privé活動。圖／香奈兒提供
容祖兒神清氣爽出席香奈兒Mademoiselle Privé活動。圖／香奈兒提供
分享
Irene Kim穿混色斜紋軟呢短版上衣，搭配同款外套與白色單寧短裙。圖／香奈兒...
Irene Kim穿混色斜紋軟呢短版上衣，搭配同款外套與白色單寧短裙。圖／香奈兒提供
分享
高級訂製服就像是意念及創新的實驗室。圖／香奈兒提供
高級訂製服就像是意念及創新的實驗室。圖／香奈兒提供
分享
在Mademoiselle Privé探索CHANEL N°5香水的傳奇。
在Mademoiselle Privé探索CHANEL N°5香水的傳奇。
分享
徐濠縈穿著香奈兒2017/18 Cruise渡假系列蕾絲刺繡白色皮質洋裝。圖／香...
徐濠縈穿著香奈兒2017/18 Cruise渡假系列蕾絲刺繡白色皮質洋裝。圖／香奈兒提供
分享
竇靖童以2018春夏藍綠白斜紋軟呢外套展現酷帥氣質。圖／香奈兒提供
竇靖童以2018春夏藍綠白斜紋軟呢外套展現酷帥氣質。圖／香奈兒提供
分享
朴信惠以白襯衫搭2018春夏藍白相間斜紋軟呢流蘇短裙，戴Coco Crush戒指...
朴信惠以白襯衫搭2018春夏藍白相間斜紋軟呢流蘇短裙，戴Coco Crush戒指。圖／香奈兒提供
分享

香奈兒香港
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

相關新聞

「燒包機車」外送比薩有多熱？快來巨型外送箱試溫度

2018-01-12 18:36

innisfree史努比聯名限量美妝 狗年可愛登場

2018-01-12 18:05

過年新裝有著落 Massimo Dutti紅得出色

2018-01-12 17:59

GU 2018春夏系列質感、設計UP 4月高雄展店

2018-01-12 17:58

郭書瑤深V短裙性感女神氣場 靠水晶華麗撐場

2018-01-12 17:06

空汙＋寒流讓口罩賣翻天 黑色小臉款最夯

2018-01-12 16:42

瑟琳娜戈梅茲甜露低胸 紐約窗邊性感乍洩

2018-01-12 16:07

港式「飛機年糕」搶市 台味優選「董事長福貴糕」

2018-01-11 23:07

帆立貝象徵富貴！雙層日式金御年菜 樣樣都有吉祥意義

2018-01-11 21:02

Marimekko攜手UNIQLO 印花控小心！

2018-01-11 19:15

人美心也美！歐舒丹和克蘭詩齊力送暖

2018-01-11 18:08

年節鍋物尬名牌鍋具 老店瞄準「煮」婦商機

2018-01-11 17:50

艾瑪史東金球獎妝容 NARS底妝、春彩登場

2018-01-11 17:32

柔軟提升50%！台式軟Q系貝果登場 台灣好食材入料

2018-01-11 17:32

年終獎金何處去？ 原來大部份人這樣花

2018-01-11 17:09

華信ATR新機隊成立 首航推馬公優惠單程888元起

2018-01-11 17:09

寒流發威 百貨冬季下殺折扣超有感

2018-01-11 14:51

排隊16小時！數百人瘋搶Off-White限量支線系列

2018-01-11 14:38

春節送禮／穀物類紅寶石！紅藜蛋捲在地食材

2018-01-11 14:33

春節送禮／百貨嚴選！優質年禮慶團圓

2018-01-11 14:33

春節送禮／頂級超市 五星級禮盒有面子

2018-01-11 14:28

不只是復刻！歐米茄鐵霸表塑造抗磁新標準

2018-01-11 14:08

排16小時！數百人瘋搶Off-White限量支線系列

2018-01-11 13:49

就是不受「線」！真無線運動耳機 讓音樂跟著你跑

2018-01-11 12:02

KeyWear東區店新開幕 年節優惠「買2件送1588元」

2018-01-11 11:17

日本亞馬遜直送台灣 ShopBack加碼10%現金回饋

2018-01-11 11:07

步步「糕」升！年節送禮 「飛機年糕」登台了

2018-01-11 11:02

人氣貼圖王白爛貓來了！85˚C推限量聯名款碗盤

2018-01-11 11:00

保濕膜王新年換新裝 SOGO快閃活動還有夢幻鞦韆

2018-01-11 10:44

隋棠心疼偏鄉弱勢兒 號召認購百份年菜助其過好年

2018-01-11 10:08

這杯咖啡18禁！搭配草莓蛋糕 少女心大噴發

2018-01-11 09:18

女子選物／告白氣球Bye！網美系草莓花束美到破表　

2018-01-10 23:07

廚房好潮！可口可樂、大同聯名電鍋　限量1000個集點送

2018-01-10 22:30

頂級新包入門價10萬有找 DELVAUX現非洲野性

2018-01-10 22:29

音樂與美食迸出新火花 打造餐桌即農場的創意體驗

2018-01-10 22:29

從開雲董娘到爆炸頭女郎 海瑞溫斯頓紅毯百搭

2018-01-10 21:17

佛羅倫斯必去新景點 Gucci花園美到超出你的想像

2018-01-10 19:19

職人和風文青感！京都老店「上羽繪惣」胡粉指甲油來囉

2018-01-10 19:19

賈斯汀帥穿Zegna球鞋 大秀機器人舞技

2018-01-10 19:03
看更多

熱門文章

凍！更強冷空氣報到 明後清晨低溫下探6度

2018-01-11 22:42

錯誤的省錢習慣 讓3成家庭沒存款也沒生活品質

2018-01-12 02:51

更強冷空氣報到 淡水清晨6度！ 再創入冬平地最低溫

2018-01-12 05:00

淡水6.0度 吳德榮：寒潮爆發引極地大陸氣團南下

2018-01-12 08:23

低薪、爆肝... 中市29衛生所7區沒主任

2018-01-11 23:55

【小孟塔羅】新的開始！2018年做什麼會帶來好運？

2018-01-12 06:30

超商貨太多崩潰？ 物流人員抓狂怒摔包裹

2018-01-12 14:26

基隆港「貓吃老鼠」 這款防鼠盾超可愛

2018-01-12 11:06

武陵櫻花季登場 今年交管只有10天

2018-01-12 10:16

今日星座運勢／巨蟹 放鬆心情祝福他人 桃花財運旺

2018-01-12 00:00

女性心聲／媽媽團的情誼

2018-01-12 06:00

在職場總是不被尊重？專家：這10種方法你必須學

2018-01-12 15:19

天冷手指冰冷變色？ 當心「雷諾氏現象」快速釀壞死

2018-01-12 11:09

我見我思／想法影響心境

2018-01-12 06:00

手指離開溫暖的床就變「紫色」 當心是雷諾氏現象

2018-01-12 16:20

網紅醫師林孟羲壓力大 夜半輾轉難眠

2018-01-11 22:19

寒害！ 台南虱目魚零星凍死 工作魚約3成死亡

2018-01-12 14:56

光加業務不增人 公衛護士也喊「快做不下去了」

2018-01-12 00:05

好冷哦！ 今晨淡水、嘉義只有6度低溫

2018-01-12 08:13

洗腎婦泡腳機溫度高泡太久 腳底板變黑壞死

2018-01-11 21:18

重要突破！ 台大醫院：染C肝器官可「先救命再治病」

2018-01-12 10:32

郭書瑤深V短裙性感女神氣場 靠水晶華麗撐場

2018-01-12 17:06

台灣勞工責任制做到死 為什麼政府、雇主看不到？

2018-01-12 12:58

龍山寺點光明燈 還派保全顧「椅海」

2018-01-11 23:49

部分負擔研議大修 健保可能不再吃到飽

2018-01-12 11:51

酷冬來碗熱湯！西式貴婦食材朝鮮薊梗入菜

2018-01-12 09:49

宜蘭山區銀白世界 森林巡護員守護雪地安全不鬆懈

2018-01-12 11:36

武陵農場櫻花季 交管看這裡

2018-01-12 13:28

淡水六度低溫 台北上班民眾包緊緊

2018-01-12 09:38

部分負擔研議大修？ 健保署：涉修法尚在評估

2018-01-12 12:31

愛馬仕中環太子店 3516萬黃金綠寶凱莉包 等待有緣貴婦

2018-01-11 20:18

保育有成效 台灣黑熊漫步台東利嘉山區

2018-01-12 10:50

深夜女子公寓的料理習作／內臟料理：雞肝醬

2018-01-12 06:00

年輕美眉卵巢瘤像麻花「捲」 痛不欲生掛急診

2018-01-12 16:47

瑟琳娜戈梅茲甜露低胸 紐約窗邊性感乍洩

2018-01-12 16:07

巴黎「來回含稅」免2萬！ 卡達47航點促銷北中南都能飛

2018-01-12 12:24

迷你掃街車鑽小巷 車體只有一般掃街車的1/4

2018-01-12 14:09

桃園機場排班計程車推夜間共乘 安全又省錢

2018-01-12 13:29

外觀OK就可發豬隻健康證明？ 業者：政府推卸防疫責任

2018-01-12 10:21

虎毒不食子 動物園母豹竟吃掉小豹

2018-01-11 23:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top