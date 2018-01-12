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innisfree史努比聯名限量美妝 狗年可愛登場

2018-01-12 18:05聯合報 記者陳立儀╱即時報導

innisfree X SNOOPY限量彩妝系列結合可愛造型設計與熱賣品項。圖／...
innisfree X SNOOPY限量彩妝系列結合可愛造型設計與熱賣品項。圖／innisfree提供
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近來與SNOOPY史努比聯名的美妝似乎特別多，除了瞄準SNOOPY多年來累積的龐大粉絲，也正好迎合2018狗年的應景話題。innisfree繼1月1日開賣SNOOPY聯名款濟州寒蘭複合滋養霜小紫盒之後，1月15日至2月28日再推出一系列限定販售的SNOOPY聯名款彩妝與保養品，活動期間還有分波段的SNOOPY贈品，讓粉絲一次買好買滿。

迎接2018狗年，innisfree X Snoopy限量系列以「Love more，Laugh a lot，Dream big」為靈感，推出共8個種類、17個品項的SNOOPY限定商品。最新的innisfree X SNOOPY限量彩妝系列包括3色的果漾四季蜜唇萃、無油無慮控油蜜粉、5色的繽紛大地指甲油、指甲彩繪貼紙、兩款我的彩妝盤、兩款舒芙蕾粉餅盒等，其中果漾四季蜜唇萃是innisfree全新商品，預計將於3月在台灣推出12色，SNOOPY聯名款的3色不僅是搶先預告色，也是韓國的熱賣色號；另一款熱門商品無油無慮控油蜜粉是innisfree的熱銷冠軍，粉紅瓶身設計搭配被愛心包圍的SNOOPY，定妝的同時也為心情補充正能量。

innisfree X SNOOPY限量保養系列包括彩虹香氛身體組及濟州香氛護手霜組，彩虹香氛身體組共有雪松、棉花兩款香氣，每一組皆有沐浴乳、身體乳各300ml，是innisfree身體系列的冬季熱賣款；濟州香氛護手霜一組中有秋季小雨、陽光下的山草莓、婚禮的花束等3款最富甜蜜氣息的香氣，除了潤澤雙手之外，還可將護手霜擦拭在兩手脈搏處，讓香味低調地散發。

1月份於innisfree門市單筆消費滿3,000元就送SNOOPY丹寧環保袋，共有3款隨機贈送，1月14日前於門市購買真萃面膜15片就送SNOOPY髮帶，共有3款隨機贈送；2月份於innisfree門市單筆消費滿3,000元就送SNOOPY護照套及行李吊牌組，共有3款隨機贈送，2月1日至2月15日消費500元再送SNOOPY紅包袋3枚。

innisfree X SNOOPY限定版濟州香氛護手霜組，售價420元。圖／i...
innisfree X SNOOPY限定版濟州香氛護手霜組，售價420元。圖／innisfree提供
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innisfree X SNOOPY限定版無油無慮控油蜜粉，售價240元。圖／i...
innisfree X SNOOPY限定版無油無慮控油蜜粉，售價240元。圖／innisfree提供
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innisfree X SNOOPY限定版彩虹香氛雪松身體組，售價830元。圖／...
innisfree X SNOOPY限定版彩虹香氛雪松身體組，售價830元。圖／innisfree提供
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innisfree X SNOOPY限量保養系列。圖／innisfree提供
innisfree X SNOOPY限量保養系列。圖／innisfree提供
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innisfree X SNOOPY限定版果漾四季蜜唇萃，售價350元，共3色。...
innisfree X SNOOPY限定版果漾四季蜜唇萃，售價350元，共3色。圖／innisfree提供
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1月份於innisfree門市單筆消費滿3,000元就送SNOOPY丹寧環保袋，...
1月份於innisfree門市單筆消費滿3,000元就送SNOOPY丹寧環保袋，共有3款隨機贈送。圖／innisfree提供
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2月1日至2月15日於innisfree門市單筆消費500元送SNOOPY紅包袋...
2月1日至2月15日於innisfree門市單筆消費500元送SNOOPY紅包袋3枚。圖／innisfree提供
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2月份於innisfree門市單筆消費滿3,000元就送SNOOPY護照套及行李...
2月份於innisfree門市單筆消費滿3,000元就送SNOOPY護照套及行李吊牌組，共有3款隨機贈送。圖／innisfree提供
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小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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