GU 2018春夏系列質感、設計UP 4月高雄展店

2018-01-12 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



GU 2018春夏展示會，女裝「NATURAL ROMANTIC」系列。圖／GU提供 分享 facebook

日本快速時尚品牌GU發表2018春夏系列展示會，GU在設計中融合「回歸自然」、「浪漫主義」、「未來感」、「創意混搭」、「無國界」五大要素，在春夏男、女裝與童裝設計，可以感受到整體呈現更豐富的風格與多元世代的面貌，以質料為本，更強化細節與質感，讓穿搭更有想像力，也為快時尚除了平價之餘強化更多競爭力。同時，GU也宣布今年再擴點，4月3日進駐高雄統一時代百貨，開設台灣第9間店舖。

女裝「NATURAL ROMANTIC」系列

浪漫復古的設計元素，著重在實用主義與復古回歸，以原野大地色系與櫻桃番茄紅、暖黃色等飽和色系搭配，像是卡其色風衣、圓裙、寬褲等，相當優雅實穿，呈現出陽光下的清新。

女裝「CREATIVE ROMANTIC」系列

以率性剪裁的牛仔外套與大學T帶出個性氣息，以荷葉邊與鑽珠的設計細節點綴出浪漫情懷，以色彩與材質為寒冬注入初春活力，展現獨樹一格穿搭個性。

女裝「MODERN MODE」系列

以結構性的外型輪廓為特色，利用光澤感的金蔥、科技感的材質結合光澤感的緞面、結構性外型的單品，或是抽繩設計，呈現女人味與未來感的極簡風格。

男裝「NEW STANDARD」系列