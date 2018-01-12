郭書瑤深V短裙性感女神氣場 靠水晶華麗撐場
春夏就是要繽紛！奧地利水晶品牌施華洛世奇Swarovski今天（1/12）盛大發表2018春夏新品「彩虹樂園 （Rainbow Paradise）」系列，以漸變色彩、同色系交錯、大膽色塊等設計手法，打造華麗而充滿歡樂氣氛的飾品。正能量女神郭書瑤特地穿上以施華洛世奇水鑽打造的深V小禮服，搭配由50餘種彩色水晶打造而成的Luminous Fairy項鍊性感亮相，並笑稱自己能被稱為女神，都是「靠這些撐場。」
這次出席活動性感亮相，瑤瑤說其實為了能完美貼身，事前特地多次試穿和修改，而且鑲滿水鑽的衣服其實頗有重量。她表示因為自己比較粗心、常掉東西，所以一直到最近兩年才開始學習配戴飾品，但發現配戴飾品的好處是行為舉止會更加小心，顯得比較秀氣，自己也因為戴飾品變得更有女人味。
平日穿著休閒的瑤瑤，日常生活偏好簡單的飾品，小而亮即可，但她笑稱自己上了舞台就是「微微浮誇的女孩」，偏好誇張、顏色繽紛、效果強烈的設計，例如今天配戴的項鍊和耳夾。耳洞偏小的她更大力推薦各種造型耳骨夾，戴起來時髦、輕盈不會痛：「要自己覺得舒服才會好看。」而能多層次配戴的各種戒指，實用性高，也很得她的歡心。
以「Brilliance For All」為品牌今年理念，強調人人皆能璀璨耀眼的施華洛世奇，2018春夏的創作以獨家的水晶技術，打造閃亮多色、搶眼繽紛的設計。郭書瑤所配戴的創作總監系列限量款，以手工鑲嵌製作，工藝繁複，整體華麗而氣派。而日常配戴的系列，則巧妙融合蝴蝶、蜜蜂等自然元素和時髦的多層次配戴設計，例如閃耀動感的流蘇、不對稱設計、耳掛或耳骨夾等，滿足不同風格與需求的消費者。
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