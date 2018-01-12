郭書瑤深V短裙性感女神氣場 靠水晶華麗撐場

2018-01-12 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



郭書瑤出席施華洛世奇2018春夏發表。圖／施華洛世奇提供 分享 facebook 春夏就是要繽紛！奧地利水晶品牌施華洛世奇Swarovski今天（1/12）盛大發表2018春夏新品「彩虹樂園 （Rainbow Paradise）」系列，以漸變色彩、同色系交錯、大膽色塊等設計手法，打造華麗而充滿歡樂氣氛的飾品。正能量女神郭書瑤特地穿上以施華洛世奇水鑽打造的深V小禮服，搭配由50餘種彩色水晶打造而成的Luminous Fairy項鍊性感亮相，並笑稱自己能被稱為女神，都是「靠這些撐場。」

這次出席活動性感亮相，瑤瑤說其實為了能完美貼身，事前特地多次試穿和修改，而且鑲滿水鑽的衣服其實頗有重量。她表示因為自己比較粗心、常掉東西，所以一直到最近兩年才開始學習配戴飾品，但發現配戴飾品的好處是行為舉止會更加小心，顯得比較秀氣，自己也因為戴飾品變得更有女人味。

平日穿著休閒的瑤瑤，日常生活偏好簡單的飾品，小而亮即可，但她笑稱自己上了舞台就是「微微浮誇的女孩」，偏好誇張、顏色繽紛、效果強烈的設計，例如今天配戴的項鍊和耳夾。耳洞偏小的她更大力推薦各種造型耳骨夾，戴起來時髦、輕盈不會痛：「要自己覺得舒服才會好看。」而能多層次配戴的各種戒指，實用性高，也很得她的歡心。