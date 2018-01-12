空汙＋寒流讓口罩賣翻天 黑色小臉款最夯

2018-01-12 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



可水洗防護防塵立體口罩6入，原價599元、特價355元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供 分享 facebook 這波寒流全台超有感，不僅刷新入冬以來最低溫紀錄，從網購熱銷商品也可看出大眾求保暖的強烈需求，尤其在空汙、冷氣團的雙重影響下，口罩成了近期買氣最旺的商品之一，主打明星同款、兼具小臉效果的黑色口罩更是賣翻天。

根據Yahoo奇摩購物中心統計，近一周「保暖」躍升為熱搜關鍵字冠軍，較去年同期成長7倍，這幾天網路最熱銷的保暖商品前三名分別是口罩、發熱衣跟保濕商品，整體銷量都成長5倍以上，黑色立體口罩更是熱賣，因為造型特別、戴上後有小臉效果、可水洗，吸引許多網友大量購買，甚至出現屯積黑色口罩的特殊現象，有人甚至一買就是好幾箱，網購平台上還有不少店家強打明星同款的黑色口罩。

受到天氣轉寒和空汙影響，myfone購物口罩單月就狂賣了5萬組，其中一款立體三層口罩因功能性強、特價後平均單入只要1.53元，成為精打細算消費者的首選，登上近一周myfone購物銷售排行榜冠軍。

myfone購物表示，與一般拋棄式口罩相比，近期功能性口罩更受歡迎，像是貼合臉部線條及訴求不影響妝容的立體三層口罩、可隔離PM2.5的抗空汙專業防護口罩等都成為熱賣夯貨。myfone購物App推出「低溫特賣」選品專區，集結保暖衣褲、發熱家電、羽絨被、保暖小物等近百樣商品最低下殺1折起。