瑟琳娜戈梅茲甜露低胸 紐約窗邊性感乍洩

2018-01-12 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



性感而倔強，是瑟琳娜戈梅茲散發的迷人青春氣息。圖／COACH提供 分享 facebook

還好有幕後花絮，讓人看到既甜美又性感的瑟琳娜戈梅茲（Selena Gomez），在拍攝COACH的2018春季系列形象廣告時，也捕捉到她在鏡頭後的風情萬種，多變的風采，演繹不斷蛻變的COACH精神。

COACH發表2018春季系列由Steven Meisel拍攝的形象廣告，是瑟琳娜戈梅茲代言的第二季系列，她將身為歌手、演員、製作人及慈善家等多重身分的特質充分表現，帶來多變氛圍，倚靠著紐約閣樓公寓的窗台，慵懶自在展現性感、個性兼具的洋裝，以及新款手袋，窗外有典型的戰前火災逃生梯，遠景是紐約帝國大廈，在天色向晚的魔幻時刻，也象徵著紐約這座不夜城的絢爛璀璨。

瑟琳娜戈梅茲詮釋的2018春季重點手袋，其中一款Parker為全新輪廓，手袋提把可轉換為肩背帶，輕巧袋身以絎縫Nappa皮革製成，此外，也有撞色和鉚釘裝飾的設計，顯得相當時髦，品牌獨有的茶香玫瑰也變身為包款的轉釦；執行創意總監Stuart Vevers表示，本季記錄COACH女孩在摩登的紐約公寓中共享歡樂時光，而瑟琳娜獨一無二的溫暖特質、真實不做作的性格，讓形象廣告更富生命力。

█2018春季Selena Gomez形象廣告

█2018春季Selena Gomez形象廣告幕後花絮