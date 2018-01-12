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GOAT STORY GINA-智慧咖啡壺讓手沖咖啡變簡單！

2018-01-12 10:25聯合新聞網 有.設計 uDesign

GOAT STORY是一個專注於咖啡文化的斯洛維尼亞研發團隊，2015年時便在國外知名募資平台成功以【Goat Story 山羊角咖啡杯】募集上千萬台幣，累積經驗後，2017年創辦人 Anze Miklavec再次探討咖啡文化與現今數位智慧環境之間的關係，人們是否只有全手沖或咖啡機兩種選擇呢？Goat Story團隊以對咖啡的熱情尋找並思考這個問題的答案，終於【GINA-手沖智慧咖啡壺】的構想問世，並再次於募資平台上挾破千萬台幣的傲人成績證明這個年輕的團隊以符合人性需求的構想，美觀和諧的設計及要求嚴格的品質引起世界各地咖啡愛好者的共鳴及認同。

圖/GOAT STORY提供
圖/GOAT STORY提供
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GINA-手沖智慧咖啡壺可變化三種沖泡模式， 1.手沖濾泡式、2.浸泡式、3.冰滴式，透過陶瓷濾杯，水量控制閥及冰滴模組之間的交互運用， GINA就是一組全能的手工咖啡組，那GINA跟數位智慧有什麼關聯呢？原來GINA內建電子秤透過藍牙連線以專屬的APP秤重，呈現及計算各種沖泡方式的每次組成數據，使用者可依據數據調整每次咖啡豆量、水量、沖泡時間及冰滴頻率，以達到符合個人口味的沖泡組合數據，初學者更可依據APP中的教學步驟進入手沖咖啡自由多變的世界，GINA APP內還有社群功能，讓使用者可與世界各地的咖啡愛好者一同分享自己手中拿著的咖啡。

圖/GOAT STORY提供
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初次看到GOAT STORY GINA-手沖智慧咖啡壺時，簡約的造型由溫潤的陶瓷，簡單的金屬及通透的玻璃，這樣的異材質以和諧的比例構成，宛如一件感性的美麗飾品，並將數位的理性功能內斂的收在其中，經典值得收藏玩味。更多商品資訊請至有.設計uDesign查詢。

咖啡
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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