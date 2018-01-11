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流民拳加竹篙湊菜刀 明華園推出台客武俠劇

2018-01-11 21:54聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

台客武俠劇「俠貓」中，孫翠鳳飾猴師(右一)_陳子豪飾林少貓(右二)_李郁真飾張圓...
台客武俠劇「俠貓」中，孫翠鳳飾猴師(右一)_陳子豪飾林少貓(右二)_李郁真飾張圓(左二)周淳安飾漏太(左一)。圖／明華園提供
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明華園總團再度與故事工廠新銳導演黃致凱合作，推出台客武俠劇「俠貓」。該劇以台客武俠創始人施達樂得獎作品《小貓》為藍本，融入明華園擅長的歌仔戲、武戲，將台灣史上最具規模的抗日事件搬上舞台。

「俠貓」以一百多年前甲午戰敗，日本接管台灣為故事背景。在軍事領袖、商人、知識分子紛紛倡議降日的環境氛圍中，台灣最南端的屏東出現一位立志做大尾「鱸鰻」的林少貓，誤打誤撞成為義軍首領，用民間團練的宋江陣、客家流民拳對抗日本的新式陸軍，日軍屢被林少貓不按牌理出牌的戰略打敗，成為「台灣抗日第一猛」。

導演黃致凱表示，一般提到武俠戲會聯想到金庸、古龍小說裡，各種飛簷走壁的招數。但「俠貓」從抗日義士林少貓保鄉衛土的精神出發，是貼近台灣歷史、根植於台灣土地的武俠精神。整齣戲有不少武打場面，像是以宋江陣抵抗日軍，村民們擺出陣勢「槍刀巷」，雖然都是竹竿、鐮刀、菜刀等農具所組成，防衛卻非常森嚴，讓日本人傷透腦筋。

明華園總團長勝福表示，再度故事工廠黃致凱導演合作，選定《小貓》這個題材，導演對劇團只有一個請求，指名第一男主角林少貓必須是新生代武生「陳子豪」，當家台柱孫翠鳳第一個舉手贊成。

此次演員陣容除了明華園總團青年軍陳子豪、李郁真、晨翎、周淳安，還有現代劇演員郭耀仁、黃一嘉、林東緒、林伯龍，流行歌手錦雯、管罄等唱作俱佳的表演人才跨界同台飆演，劇中使用台語、客語、日語還原歷史場景，更是演員的語言能力大考驗。

2018明華園總團開春強檔鉅獻《俠貓》將於1月20日起於新營文化中心全球首演，購票請洽兩廳院售票系統。

抗日宋江陣日軍
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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