博物館當導演 教小學生演歷史劇

2018-01-11 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



國立台灣歷史博物館與台南市和順國小合作推出「歷史戲遊趣－小學生戲劇活動」。圖／台史博提供 分享 facebook

博物館也能當導演，教小學生演歷史劇。國立台灣歷史博物館與台南市和順國小合作推出「歷史戲遊趣－小學生戲劇活動」，今天粉墨登場。台史博化身劇場，引領孩子以戲劇體會歷史與生活經驗。

「歷史戲遊趣－小學生戲劇活動」是由台史博常設展戲劇導覽發展出的學校課程，由和順國小老師主動設計課程與臺史博共同討論，並帶領六年級學生加入。學生發揮創意巧思，以「唐山過台灣」、「清代商業貿易」、「日本時期新時代」3個歷史主題，配合台史博常設展歷史場景，以時代人物發展故事，融入學生團隊感受、觀點和思維所創造的戲劇表現，充分體現多元歷史觀點。

此項活動長達半年的準備期，從劇本的創作、音樂的設計、道具的製作、肢體表達、觀眾引導等，一系列博物館、學校，學校跨域、跨科的課程合作，激盪出豐富的學習歷程。

為能記錄活動成果，本次活動推出「小小記者報導」，由六年級每班2位學生，訪問演出者及現場觀眾，運用平板電腦製影片、編輯文字，將活動成果分享在「雲遊學影音社群平台」。

台史博館長王長華表示，感謝學校支持博物館教育。她認為，此活動是一次歷史教育的反芻，學生吸收台灣歷史內容，透過戲劇的方式再表達，能將台灣歷史內涵內化，成為自身的知識與智慧。

《歷史戲遊趣－小學生戲劇活動》明日還有1場，在展示教育大樓2樓常設展演出，活動訊息請參閱官網。