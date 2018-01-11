帆立貝象徵富貴！雙層日式金御年菜 樣樣都有吉祥意義

2018-01-11 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



宜蘭力麗威斯汀度假酒店自即日起由舞日本料理餐廳推出「日式金御年菜」，包括有17道日本人過年必吃的御節料理，雙層的重箱盒裝3,600元，是宜蘭首家推出的日式頂級年菜。

宜蘭力麗威斯汀表示，御節料理每一樣都有祝福意味，包括鮭魚南蠻漬、柚香紅白錦繡、栗子金團等前菜，還有車海老旨煮、香魚甘露煮等主食菜餚。其中車海老旨煮，象徵老來有福，帆立貝雲丹燒則是象徵富貴。其他還有黃金魚子、伊達卷等日式餐點。

除了和風年菜，宜蘭力麗威斯汀另有干貝松露蘿蔔糕、味付鮑魚等外帶年菜料理，售價分別為480、1,888元。還同時推出素食蘿蔔糕，內含松露、冬菇等食材，優惠價380元。即日起至2018年2月5日開放預訂，2月10日～2月14日開放提領。

高雄翰品酒店今年則是挑選歷年年菜評比常勝軍，推出六人份「一品佛跳牆＋五道吉祥名菜」，每套5,880元，單品菜色280元起。品日式料理餐廳也有特選壽司盛盒、御節料理、旬彩年菜等日式年菜。

港都茶樓推出的外帶年菜套餐，包括有蔘棗蟲草富貴雞、蔥油甘露蒸鮮魚、精燉一品佛跳牆等五菜一湯的料理。一品佛跳牆選用海灣珠貝、芋頭、栗子、柳菇、蹄筋等食材熬煮，為年節必備之品。另外翰品酒店另推出20餘道外帶單品菜色，包含酒釀富貴元蹄、翰品招牌烤鴨、八寶芋泥等，單價280～1,980元。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店推出日式金御年菜，每份3,600元。圖／宜蘭力麗威斯汀提供 分享 facebook