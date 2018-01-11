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台灣首創！區塊鏈技術音樂發行平台Soundscape正式上線

2018-01-11 21:02聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

（由左至右）中國信託金控數位金融處處長蘇美勳副總經理、KKFARM總裁兼合夥人黃...
（由左至右）中國信託金控數位金融處處長蘇美勳副總經理、KKFARM總裁兼合夥人黃凱偉、KKFARM合夥人吳柏蒼、Bitmark創辦人暨執行長Sean Moss-Pultz，宣布區塊鏈技術音樂發行平台「Soundscape在田」正式上線。圖／KKFARM提供
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文化娛樂產業正面臨全球化轉型，加上FinTech（Financial Technology）技術的快速發展，創作者想要讓自己的作品在國際市場上被聽見與看見，現在有更簡單又有效率的方法。文化娛樂產業投資公司KKFARM（科科農場）今日宣布「Soundscape在田」數位音樂發行平台正式上線，結合Bitmark區塊鏈技術及中國信託的金流服務，打造全台首創將區塊鏈技術應用在音樂產業的商業智慧發行平台。

在Soundscape在田將作品上架的音樂創作者，除了能夠自行選擇將音樂作品發行至哪些國際數位音樂平台，並縮短過往上架發行時的繁瑣流程，不僅100%掌握音樂版權，還可自行管理所擁有的作品資訊。最大亮點則在於，透過平台中儀表板的數據分析功能，使用者可即時監控作品在各音樂平台的表現，使用者行為與市場趨勢一目瞭然，讓創作者能更精準掌握聽眾喜好，進而調整音樂曲風、行銷策略與預測市場走向。

而以往令創作者最困擾的版稅結帳機制與帳務報表管理，KKFARM則透過攜手中國信託與Bitmark，啟動區塊鏈技術策略合作，讓Soundscape成為台灣第一個擁有區塊鏈版稅結帳機制的音樂發行平台。使用者可將帳務資料加密後記錄在Bitmark區塊鏈上做為憑證，區塊鏈不可篡改的特性可讓權利人得到更多保障，也讓音樂人、企業間的溝通更佳安全與透明，同時使支付流程更有效率。

Soundscape提供分析儀表板功能，可隨時監控每日歌曲排行及市場趨勢，善用平...
Soundscape提供分析儀表板功能，可隨時監控每日歌曲排行及市場趨勢，善用平台數據輔助音樂發行。圖／KKFARM提供
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小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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