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量販春節檔期年度優惠最殺 糖餅禮盒搶獨家、拚創意

2018-01-11 17:34聯合報 記者王韶憶╱即時報導

家樂福推出年節禮盒優惠。圖／家樂福提供
家樂福推出年節禮盒優惠。圖／家樂福提供
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年節送禮旺季到來，量販業者祭出禮盒促銷優惠，堪稱是整年度來最深折扣，商品最低下殺33折，消費滿額打9折，搭配指定信用卡再享好康，還送出5,000萬現金搶客。

家樂福新春年貨大街自1月12日展開，祭出上萬項商品下殺33折起，1月13日限時加碼，凡是家樂福會員購物滿2,000元以上享9折優惠，單筆最高可回饋5,000元現金折價券；家樂福玉山悠遊聯名卡卡友，自即日起累計消費金額3萬元以上就可享最高4%回饋。

家樂福企責兼溝通總監蘇小真表示，過年是全家相聚的難得時刻，更多家庭願意將預算花費在購買年節商品，預計過年期間業績可成長1成。

伴手禮部分，家樂福首次引進澳門英記及香港美心2大名店禮盒，並首次開賣吳寶春無嫌鳳梨酥、世運鳳梨酥，同時強打日本限量進口禮盒，像是蘋果薄煎餅禮盒，售價388元，限量3,600盒；神戶起司綜合禮盒，售價338元，限量4,320盒。另外，近年來很夯的堅果類食品、健康概念商品，也受到民眾青睞。

愛買春節年貨檔期於1月12日開打，今年第一波推出1月12日、1月13日快樂購會員全日單筆消費滿2,000元以上享9折；刷指定7家銀行信用卡再加送100元現金券；使用Friday電子錢包結帳，單筆滿2,000元，現折200元，最高折抵500元，若同時使用優惠，消費滿5,000元，最高享900元折扣。過年前預計將送出5,000萬現金，帶動整體業績成長1至2成。1月12日至2月20日，也推出百元刮刮卡活動，100元就有機會刮中價值近2萬元的LG Cordzero A9無線吸塵器、LG PuriCare空氣清淨機等好禮。

今年愛買年節禮盒品項高達300項，其中有一半是新品，包括北海道薯條三兄弟禮盒、美國培珀莉餅乾美式豪華禮盒、荷蘭歐洲假期焦糖煎餅下午茶禮盒等。而最熱銷的蛋捲類禮盒，一周能賣出5萬多組，除特價外也有肉鬆、海苔口味的選擇，另有可愛風的卡通肖像禮盒以及象徵財運旺旺來的鈔票煎餅禮盒、開運米香麻將禮盒等新品。

大潤發則以養生禮盒組最受民眾歡迎，好比健康取向的萬歲牌珍饈養生堅果禮盒，優惠價599元，價格雖比一般糖餅禮盒高，但仍有不少消費者埋單。另瞄準年輕族群的出前一丁新年限定款袋麵3入組，一次可吃到不同口味，限量3,000箱，售價289元。

蘋果薄煎餅禮盒，售價388元，限量3,600盒。圖／家樂福提供
蘋果薄煎餅禮盒，售價388元，限量3,600盒。圖／家樂福提供
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嘉冠喜鈔票煎餅禮盒，特價359元。圖／愛買提供
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英記鐵盒原味杏仁餅禮盒，售價555元，限量8,000盒。圖／家樂福提供
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量販獨家美心小小兵一口酥禮盒，特價529元。圖／愛買提供
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家樂福年貨大街卡通
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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