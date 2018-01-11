艾瑪史東金球獎妝容 NARS底妝、春彩登場

2018-01-11 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



春季限量彩妝以裸妝感為主題，重現七○年代的慵懶、自然妝容風格。圖／NARS提供 分享 facebook

日前剛落幕的金球獎眾星雲集，去年的影后艾瑪史東也優雅亮相，從服裝到妝容都是網友討論焦點。御用彩妝師Rachel Goodwin為她在典禮上妝所使用的NARS全新彩妝近日也於台灣發表，包括16小時持妝效果的極光粉底液、NARSissist自戀愛羨眼影盤等新品，讓消費者在家也能輕鬆打造影后妝容。

NARS即將於2月全新推出極光亮顏粉底液，台灣引進14色選，以高壓濃縮方式將高遮瑕度的乳霜質地轉化成輕盈精華粉底，上妝時只要用一滴，就能應付全臉需求。無油成分的肌膚持色粉末可以讓妝容維持16小時不暗沉，覆盆子、蘋果和西瓜等複合萃取物兼具輕保養功效，無重力輕質地妝感更能保濕親貼肌膚。

同樣於2月推出的限量春彩，則是以裸妝感為主題，重現七○年代的慵懶、自然妝容風格。裸粉色、大地金屬色為主要色選，全系列共8項彩妝新品，包括全新4色的奶油質地限量星燦唇蜜、可當頰彩也可當唇彩的炫色腮紅露、柔珠眼影筆等等。而在Instagram上已經掀起話題的人氣商品NARSissist自戀愛羨眼影盤，則是網羅奶油霧面、絲絨柔緞、珠光亮粉及金屬光澤4質地、12色選，以革新粉體技術呈現絕佳的顯色度，隨意堆疊出光澤層次感誘人的眼妝。

全新限量星燦唇蜜，各880元。圖／NARS提供 分享 facebook

極光亮顏粉底液，1,800元。圖／NARS提供 分享 facebook

炫色腮紅露(光澤磚紅)，1,050元。圖／NARS提供 分享 facebook

限量自戀愛羨眼影盤，2,300元。圖／NARS提供 分享 facebook