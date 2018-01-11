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年終獎金何處去？ 原來大部份人這樣花

2018-01-11 17:09聯合新聞網 udn買東西

文/林利純、曾郁文

在農曆新年前夕，上班族最期待的就是年終獎金發放的時刻，年終獎金究竟該如何精準運用才對得起自己一年的辛勞呢？專家建議30%可用於投資理財，例如清償卡費、購買理財型保險或基金股票等用途；年關將至，建議可預留20%年支應「孝親費」或紅包、年節伴手禮等節慶支出；剩餘的50%才是可自由運用的經費，建議可規劃出國旅行或是購買平常狠不下心買的「夢幻購物清單」慰勞自己或家人。

每個人的喜好不同，據購物平台調查顯示，男性族群大多會將年終獎金投入於購買實用的3C產品、電玩或車用產品中，女性則偏好於精品配件、美容保養品或廚房鍋具、家飾類。一年只有一次的年終獎金，如何挑選商品才能花出超高效益？udn買東西為您精選六大不後悔的指標品項，讓您在新的一年開始就買得物超所值，用夢幻商品好好犒賞自己和家人一年的辛勞。

蘋果筆電慶新年折扣超殺 想買趁現在

Apple MacBook Pro 13.3吋 128GB 筆電，時尚銀色原價4...
Apple MacBook Pro 13.3吋 128GB 筆電，時尚銀色原價41,900元，即日起至1月31日止，僅需38,129元。圖由廠商提供。
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「工欲善其事，必先利其器」就用這個理由來說服老婆吧！購買一台內外兼備的筆記型電腦，除了能讓工作更有效率，未來也才有機會賺取更多年終獎金，真是一舉數得。無論是上班族方便會議隨身攜帶，或是學生族群寫報告、剪影片， MacBook 都是您的最佳選擇。Apple MacBook Pro 13.3吋搭載Renita顯示器，容量128GB，不僅外型輕薄還有高效能；比起其他系列更為輕薄的機身設計，和不退流行的經典銀色外殼及長達10小時的電池續航力，是商務人士工作時的最佳幫手！

而這次擁有革命性更新設計的TouchBar更取代了長久以來置於鍵盤上方的一系列功能鍵，會自動根據您正在進行的工作顯示適合的工具；另外還具備頂尖的繪圖處理功能、卓越的處理效能、智慧敏捷的操作儲存裝置等，讓消費者能以前所未有的速度實現無盡的創意，並將筆記型電腦的效能與攜帶便利性提升到全新的境界。新的一年購買一台Apple MacBook，為自己帶來暢行無阻的操作體驗，讓2018年使用筆電起來更順手，做起事情來更加得心應手！

鍋具界的LV 完美呈現食物美味

法國 Le Creuset 新款圓形鑄鐵鍋 22cm，原價17,800元，即日起...
法國 Le Creuset 新款圓形鑄鐵鍋 22cm，原價17,800元，即日起至1月14日只需 7,480元。圖由廠商提供。
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年終獎金不只要犒賞自己，平時辛苦為家裡付出的每一位成員，可不能忘記他們的辛勞，該怎麼以年終獎金回饋給家人呢？只要購入一只主婦心中的夢幻逸品–法國 Le Creuset鑄鐵鍋，讓煮的人開心，吃的人窩心，年夜飯的圍爐時刻就用它來讓全家人都夠享用到幸福圓滿的氣氛吧！

LE CREUSET可說是全球最受矚目的琺瑯鑄鐵廚具品牌，其外層有色彩鮮豔的琺瑯塗層，以玻璃矽石做為主要原料，經高溫燒製而成，質地結實堅硬、密度細緻，擁有絕佳的抗酸鹼度，有效保護鑄鐵鍋免於生鏽；內層擁有極佳的導熱性，能保持鍋身內熱度均勻，降低食物因為過度高溫而流失原有的美味，可適用於多種爐具，應用性極佳，是一款值得珍藏且兼具美麗外觀與實用性的精品級鍋具。

橘紅色圓滾滾的吉祥外型，在過年時十分鮮豔討喜外，其精密的製作過程能完美呈現食物的鮮美滋味，讓視覺、嗅覺、味覺都得到滿足，全家一同享受用完美好鍋煮出來的幸福美味。

除夕夜全家一起破關 任天堂遊戲樂趣無窮

任天堂Switch 台灣公司貨 NS 藍紅手把主機+ 瑪利歐奧德賽+瑪利歐賽車 ...
任天堂Switch 台灣公司貨 NS 藍紅手把主機+ 瑪利歐奧德賽+瑪利歐賽車 8 豪華版，售價13,200元。圖由廠商提供。
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農曆新年亦是全家團圓的幸福日子，年夜飯後最適合進行全家大小都能輕易上手的休閒娛樂，為新年增添更多笑料和回憶，更讓親子之間多了許多彼此交流的話題！

為您推薦任天堂2017年底最新推出的新品Nintendo 任天堂 Switch 藍紅手把主機，任天堂機是60-70年代的共同記憶，三種操作模式更讓玩家不用特別湊時間或揪團就能立即續玩。模式可分為「TV模式」、「桌上模式」以及「手提模式」。「TV模式」可連接家中電視等螢幕，透過連接電視畫面，無論大人或小朋友都可一起盡興遊玩，開派對最適合不過；「桌上模式」則是將主機背面的支架及兩旁的控制器拉出，即使是在沒有顯示器的環境下，亦能和朋友分享畫面即可進行對戰或協力遊戲；「手提模式」則是可將整個主機及控制器合併，將遊戲機能以手持掌控，無論何時何地都可享受最佳遊戲體驗。

主機重約300g，即使長時間亦可輕鬆遊戲，搭載 6.2吋液晶畫面，手把縮小更便於攜帶。有了任天堂Switch，從此角色翻轉，玩家再也不用配合機器而營造遊戲環境，而是走向遊戲機配合玩家生活的時代，農曆過年以新玩意輕鬆增添生活趣味，在新的一年開始就讓全家人充滿歡笑。

玫瑰金氣質女錶 完美復刻Hebe女神風範

Hebe廣告款 CITIZEN 星辰 L系列 光動能手鍊女錶-珍珠貝x玫瑰金/2...
Hebe廣告款 CITIZEN 星辰 L系列 光動能手鍊女錶-珍珠貝x玫瑰金/28mm，原價9,600元，即日起至1月31日止，僅需8,160元。圖由廠商提供。
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人氣爆棚的Hebe田馥甄，不僅外型脫俗，歌唱才華更在競爭的華語市場中獲得高度肯定。想要和Hebe一樣擁有超高人氣，建議可配戴CITIZEN 星辰L系列的光動能手鍊女錶，讓您在新年開春就能「紅」運當頭。

CITIZEN 星辰L系列的光動能手鍊女錶以氣質典雅的玫瑰金搭配粉紅錶盤，自然綻放溫婉的貝殼光澤，既低調又不失女人味。除了外型耀眼，內在功能亦不容小覷，它具有CITIZEN自1976年發明的光動能技術，創造出以光做為能源驅動運作的腕錶，運用人造光源、自然光源、甚至是微弱的光源，自然為手錶提供運作所需的動力，毋須定期更換電池，大幅提高實用性。新的一年就用年終獎金購入氣質滿分的精品手錶，「錶」現您不凡的時尚品味。

Spa等級的溫柔清潔 完美呵護您的「女神肌」

clarisonic科萊麗FIT音波淨膚儀 洗臉機 櫻花粉，售價7,800元。圖...
clarisonic科萊麗FIT音波淨膚儀 洗臉機 櫻花粉，售價7,800元。圖由廠商提供。
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新年來臨前，家中總要大掃除一番，汰舊換新讓家裡擁有新氣息，房子需要定期打掃，肌膚當然也需要定期且徹底的清潔，因為清潔工作如果成效不佳，購買再多昂貴的保養品，肌膚也無法吸收。

想要「滿面春風」的迎新年，就從面子的清潔開始著手，為您推薦科萊麗 FIT音波淨膚儀，不僅可溫柔清潔毛孔髒汙，其輕柔如SPA等級的清潔模式，就算是敏感肌也能放心使用。其含2種淨膚模式，「敏弱肌模式」採用獨有的「音波共震科技」，60秒輕柔清潔的過程中，刷頭每秒溫和左右共震超過300次，帶動流體作用力產生無數「超細微氣泡水流」，能溫和清潔肌膚；「美頸模式」則是80秒全面清潔，新增20秒頸部清潔模式，能洗淨頸部肌膚黏膩汗漬及殘妝！另外附贈敏感肌適用的理膚寶水旅行組，搭配使用讓您的肌膚不只徹底清潔，還能感受全新的溫柔呵護保養，在新年就能紅光滿面，好運源源不絕！

王妃也愛的貴族氣息 新年開運香氛就屬它最夯

英國百年香水品牌潘海利根，原價4,050元，特價僅需3,645元。圖由廠商提供。
英國百年香水品牌潘海利根，原價4,050元，特價僅需3,645元。圖由廠商提供。
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新的一年想要有好人緣，建議您可挑選一款適合自己的香水，人與人之間的第一印象，除了視覺傳達出的直接感受外，「嗅覺」亦會下意識的影響感官，香氣宜人，自然人氣高漲！因此除了拜拜點燈之外，採買一款讓自己滿身貴氣的精品香氛也是一個不錯的選擇，讓您在新的一年，無論是桃花運或是貴人運都人氣滿滿。

如何打造出獨一無二的高人氣？推薦您來自英國的百年品牌Penhaligon's潘海利根，它是英國王妃黛安娜最喜愛的香水品牌，想當然爾，品味自然不在話下，噴上它襯托出您宛如王妃一般尊貴的迷人氣息，此款風中鈴蘭女性淡香水擁有淡雅的鈴蘭香味，徐徐帶出混和百合、茉莉、玫瑰的原野幽香，以舒服的白松香作為結尾，多層次的高雅香味，讓您在新的一年給人神清氣爽、乾淨體面的第一印象，人氣自然居高不下。

udn買東西自即日起至1月14日止，推出年終尾牙掃貨週，全站單筆滿5,000元就送500，單筆滿10,000再送禾聯快煮壺，下載APP還可抽40,000禮券。想要新的一年馬上開運，不妨趁著領取年終獎金的時候來udn買東西盡情採購！無論是實用的 蘋果筆電，還是想要與家人一起共享的精品鍋具Nintendo 任天堂遊戲機，或是讓自己煥然一新的SPA洗臉機或女神級香氛手錶，超殺價格讓您的年終獎金花得物超所值。

超值採購清單

Apple MacBook Pro

法國 Le Creuset鑄鐵鍋

Nintendo 任天堂 Switch 藍紅手把主機

CITIZEN 星辰L系列的光動能手鍊女錶

科萊麗 FIT音波淨膚儀

風中鈴蘭女性淡香水

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小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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