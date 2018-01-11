寒流發威 百貨冬季下殺折扣超有感

2018-01-11 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



新光三越台北站前店京都西川雁鴨雙人羽絨冬被原價17,000元，特價6,980元。圖／新光三越提供 分享 facebook 最近真正有冬天的感覺了，禦寒商品需求大增，此刻也正是百貨冬換季最後出清登場，保暖服飾4折起的優惠，不只如此，電暖器、保暖冬被都有折扣，趁此刻下手添購實用的保暖商品最暖心。

●新光三越台北站前店冬換季4折起

新光三越台北站前店冬換季最後出清登場全面4折起，羽絨外套破盤價2折起，像是VICTORIA女版羽絨外套原價4,880元，特價800元；earth music & ecology麂皮牛角釦外套原價3,980元，扣貴賓卡點數10點特價1,100元。寒冬首選電暖器、羽絨冬被比5折價格還要低，京都西川雁鴨雙人羽絨冬被原價17,000元，特價6,980元；虎牌電熱水瓶 原價8,500元，特價3,990元；HOWIN HOME DAINICHI智能溫控煤油電暖氣原價22,790元，特價15,990元。

另外，1月底2017貴賓卡點數就要到期了，台北站前店推出燒百點獨家就送KIEHL’S修護組與保濕系列組、Poter證件夾等限量好物。1月24日前特別企劃扣10點紅包牆限時活動，最大獎可獲得Panasonic頂級奈米負離子吹風機EH-NA98。

新光三越台北站前店earth music & ecology麂皮牛角釦外套原價3,980元，扣貴賓卡點數10點特價1,100元。圖／新光三越提供 分享 facebook

●新光三越台北南西店第一回韓國商品展

天冷吃美食最療癒，暖心又暖胃，新光三越台北南西店韓國展即將在1月16日至1月29日於一館9F活動會館壓軸登場，最夯小吃包括首度來台的Sonsoo Bansang食堂辣牛肉湯，來自韓國釜山的人氣名店Chimac17 韓式醬脆皮無骨炸雞，花蟹風味專賣店推出素有「白飯小偷」之稱的醬油醃螃蟹料理，以及街頭小吃辣炒年糕、魚板湯，傳統點心仁寺洞名物黑麥核桃燒，都能一次嚐遍。「韓味小點鮮市集」則獨家販售Shinhan魚乾、現烤鐵板魷魚，品嚐海味的鮮甜。超過50種韓式泡菜的「泡菜賞味祭」，讓喜歡韓式泡菜的你一飽口福。

新光三越韓國商品展台北南西店一館1月16日至1月29日壓軸登場。圖／新光三越提供 分享 facebook

●SOGO台北店歲末Sale 5折起 單筆3,000送200

SOGO台北店即日起至1月30日期間推出歲末感謝Sale 5折起，另獻上單筆滿3,000元送200元折價券回饋。忠孝館期加碼單筆消費滿3,000元，再送女裝/童裝購物金700元（2月歲末購物金200元+3月新品購物金500元）。復興館各樓層也祭出滿額贈，SOGO商品券、快樂購卡點數等好禮。敦化館館單日滿1萬元送500元購物抵用金，3萬元送1,200元購物抵用金。