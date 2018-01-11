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排隊16小時！數百人瘋搶Off-White限量支線系列

2018-01-11 14:38聯合報 記者曾智緯╱即時報導

高端時尚品牌Off-White今天開賣For All系列，排在第一位的消費者，足...
高端時尚品牌Off-White今天開賣For All系列，排在第一位的消費者，足足排了約16個小時。圖／Off-White提供
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高端時尚品牌Off-White今天（1/11）早上11點準時開賣價格較親民的支線系列，果不其然在正式營業之前就有數百人，不畏寒流來襲在店前排隊，再度上演先前販售與Nike聯名鞋的盛況。

Off-White再度展現高人氣，限量的For All系列雖然只有簡單的黑、白兩色T恤和連帽上衣，但具備了品牌的招牌設計細節，加上同樣與正線系列於米蘭製作，價格卻更親民。所以在台北旗艦店還沒開賣之前，就在社群平台上發酵，甚至在還沒開賣之前，於拍賣平台上就出現了提供代買和預購的賣家，以原價3,000元的T恤為例，只要一轉手就會以約5,000元的價格被賣出，連帽上衣甚至還達到約2,500元的價差。因此，在今早開賣之前，就有多達200多人不畏低溫，都想買到Off-White的這個系列服飾。

據了解，排在頭香的消費者在昨日（1/10）晚間7點多就開始在店前守候，直到開賣前足足排了約16個小時，能成為優先購買者之一，他也顯得相當興奮未見疲累。此外，現場排隊的人也不諱言的表示，有不少專業「炒家」也發動不少人來排隊，所以相信之後拍賣網站上會有不少相關的商品，但多數人仍是要購買來自己穿著。品牌方透露由於備貨數量有限，預估在開店後3小時內就可能會完售，排在較後面的消費者就無緣入手For All系列了。

在拍賣平台上，立刻就出現了Off-White的For All系列商品。圖／摘自y...
在拍賣平台上，立刻就出現了Off-White的For All系列商品。圖／摘自yahoo拍賣
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不少排隊的人就是相中這系列好轉賣，因此不畏低溫也要排隊搶購。圖／摘自yahoo拍...
不少排隊的人就是相中這系列好轉賣，因此不畏低溫也要排隊搶購。圖／摘自yahoo拍賣
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高端時尚品牌Off-White今天（1/11）早上11點準時開賣價格較親民的支線...
高端時尚品牌Off-White今天（1/11）早上11點準時開賣價格較親民的支線系列，開店前就有數百人排隊了。圖／Off-White提供
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Off-White For All系列現場實際販售情況。圖／Off-White提...
Off-White For All系列現場實際販售情況。圖／Off-White提供
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Off-White For All系列現場實際販售情況。圖／Off-White提...
Off-White For All系列現場實際販售情況。圖／Off-White提供
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高端時尚品牌Off-White今天（1/11）早上11點準時開賣價格較親民的支線...
高端時尚品牌Off-White今天（1/11）早上11點準時開賣價格較親民的支線系列，開店前就有數百人排隊了。圖／Off-White提供
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