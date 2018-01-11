排隊16小時！數百人瘋搶Off-White限量支線系列

2018-01-11 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



高端時尚品牌Off-White今天開賣For All系列，排在第一位的消費者，足足排了約16個小時。圖／Off-White提供 分享 facebook 高端時尚品牌Off-White今天（1/11）早上11點準時開賣價格較親民的支線系列，果不其然在正式營業之前就有數百人，不畏寒流來襲在店前排隊，再度上演先前販售與Nike聯名鞋的盛況。

Off-White再度展現高人氣，限量的For All系列雖然只有簡單的黑、白兩色T恤和連帽上衣，但具備了品牌的招牌設計細節，加上同樣與正線系列於米蘭製作，價格卻更親民。所以在台北旗艦店還沒開賣之前，就在社群平台上發酵，甚至在還沒開賣之前，於拍賣平台上就出現了提供代買和預購的賣家，以原價3,000元的T恤為例，只要一轉手就會以約5,000元的價格被賣出，連帽上衣甚至還達到約2,500元的價差。因此，在今早開賣之前，就有多達200多人不畏低溫，都想買到Off-White的這個系列服飾。