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這杯咖啡18禁！搭配草莓蛋糕 少女心大噴發

2018-01-11 09:18聯合報 記者余采瀅╱即時報導

85度Ｃ推出七款草莓限定蛋糕，價位從55元至520元不等。圖／85度Ｃ提供
85度Ｃ推出七款草莓限定蛋糕，價位從55元至520元不等。圖／85度Ｃ提供
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又到了草莓季，業者紛紛推出草莓商品，搶攻甜蜜草莓商機。台中黑浮咖啡推出草莓甜點、飲料，以及添加奶酒的「貝禮詩莊園拿鐵」；85度Ｃ也推出七款草莓限定蛋糕，紅艷繽紛的甜蜜草莓，讓人少女心大噴發。

台中黑浮咖啡推出季節限定的「草莓歐蕾」，選用新鮮草莓搭配特製的草莓果露，再添加香濃滑順的鮮奶油，每一口都能吃到新鮮果肉；「卡士達奶油草莓鬆餅」則嚴選新鮮草莓，搭配香草冰淇淋與卡士達奶油，視覺味蕾一次滿足。

另黑浮咖啡也推出大人限定的18禁「貝禮詩莊園拿鐵」，將頂級的卡士達奶油融入經典義式拿鐵，最後佐上香甜奶酒，冷冷的天氣，喝一杯暖心又暖胃。

85度C最近推出七款草莓季限定蛋糕，包括草莓水果塔、草莓芒果提娜、草莓芳馨、草莓提拉米蘇、水果戀人、重奶茶乳酪，還有草莓提娜花園，滿滿的酸甜誘惑，蛋糕價位從55元至520元不等。　

為支持台灣在地文創，85度C首度與去年台灣LINE原創貼圖銷售冠軍的「白爛貓」聯名合作推出加價購活動，自1月31日起至3月13日，全店消費滿150元，即可加價159元換購一組「白爛貓立體浮雕點心盤組」；加價289元則可換購「白爛貓立體頭型陶磁湯碗」一組，全台限量6萬5千組。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中黑浮咖啡推出大人限定的「貝禮詩莊園拿鐵」。 記者余采瀅／攝影
台中黑浮咖啡推出大人限定的「貝禮詩莊園拿鐵」。 記者余采瀅／攝影
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台中黑浮咖啡推出草莓甜點、飲料，紅艷繽紛的甜蜜草莓，讓人少女心大噴發。記者余采瀅...
台中黑浮咖啡推出草莓甜點、飲料，紅艷繽紛的甜蜜草莓，讓人少女心大噴發。記者余采瀅／攝影
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小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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