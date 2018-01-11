台中歌劇院打造「必看的光怪陸離」 創造力決定文化力

2018-01-11 03:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



「當代藝術家習慣使用數位媒材進行創作，無論是在網路上蒐集資訊作為創作素材，或是在舞台上使用不同媒介。然而，科技發展沒有催生全新的藝術發展形式......」法國編舞家克里斯汀．赫佐(Christian Rizzo)這麼表示。其為台中國家歌劇院設計的「2018歌劇院台灣國際藝術節」，便是想尋找科技催生全新藝術形式的可能。

台中國家歌劇院新年度打頭陣的「2018歌劇院台灣國際藝術節」(2018 NTT-TIFA)，以「連結」(CONNECTION)為主題，挑選來自7個國家有趣又前衛的10檔作品，藝術總監王文儀以「必看的光怪陸離」形容本季節目，「當你在思考科技原住民世代即將成為劇院明日觀眾時，藝術節也必須有裂變等級的創新思維。國際藝術節就是一個直搗數位世代核心的藝術饗宴。」

本次藝術節作品大量運用數位科技，探討人類思想與行為。王文儀強調重點不在作品中運用的科技，而是作品展現的「創造力」，因為「創造力」決定了下一個世代的文化力。

王文儀指出，2018NTT-TIFA在策畫上有兩個前所未有的特色。一是邀請國際策展人，由時尚及造型藝術背景出身的法國編舞家克里斯汀．赫佐(Christian Rizzo)擔任，以西方觀點邀介具有觀念「承先啟後」，並且足以讓人忍不住提問問題的有趣作品。

二是搭起中臺灣包括創新及創客社群平台，以及從國小至國中校園的科技與藝術學習鷹架，包括東海大學達文西計劃專案辦公室，「享實做樂」社會創新團隊、Dimension Plus新媒體藝術創作團隊等科藝平台，以及超過8所中部校園多達1400餘師生人次，將參與預計從2月底開始進行的藝術節「解密」工作營。