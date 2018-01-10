Daniel Wong 進駐台中大遠百 打造狂野迷幻樂園

2018-01-10 22:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



華裔設計師品牌「Daniel Wong」，今（10）日起至1月31日，在台中大遠百設立快閃店，現場除了奧德賽與Rock your Day系列，還有品牌經典鞋履、絲巾等多元產品，標榜將打造一個狂野迷幻的潮粉藝境樂園。

另外，在美國、杜拜、香港等地同步限量販售的Frency&Mercury聯名眼鏡系列，也都是首次在中部消費者面前展現。

出生於加拿大的Daniel Wong，童年在蘇格蘭度過，而後旅居香港、台灣、倫敦及米蘭，Daniel Wong深邃輪廓來自於他的混血血統，從倫敦中央聖馬丁學校畢業後，獲得在倫敦為Alexander Mcqueen工作的機會，為品牌早春/秋系列設計鞋履。在這段期間，他同時為Lady GaGa的Bad Romance音樂錄影帶創作鞋款等。

Daniel Wong近幾個月不設限大膽跨界各產業，華麗狂野的品牌印花，無論躍上City Cafe咖啡杯身，或是席捲統一超商七大主題門市，又或者是鑲鍍The Beauty Apple時代百貨廣場二樓大蘋果藝術裝置等，都是大放異彩，獲得各界關注。

今年開春，Daniel Wong更拓展品牌版圖，首度進駐台中都會商圈，並選定台中大遠百，以狂野現代的視覺美學打造潮粉藝境樂園，想要帶領探索者在2018年大膽作夢。

自2014年扎根台灣至今，Daniel Wong以一貫強烈又細緻的印花，堆疊出品牌獨有的現代美學，並延續一貫個性風格，以俏皮潮粉混搭午夜定調空間氛圍。

這次快閃店中，品牌經典印花之一的風箏地毯從地面乘風而上，築地而起，並翻玩格子趣、拉槓，以及溜滑梯等遊戲設施，呈現個性又饒富玩趣風格的樂園藝境。