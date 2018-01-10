音樂與美食迸出新火花 打造餐桌即農場的創意體驗

2018-01-10 22:29 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



來自法國的揚聲器品牌DEVIALET，自2017年6月進駐台北以來，用有如藝術品設計、具備奢華的22K玫瑰金塗層的GOLD PHANTOM揚聲器設計，以及精緻圓潤的小巧機身，竟能發出4,500W功率、108分貝音效的高反差，震撼了許多熱愛音樂的時尚潮流消費者。而DEVIALET GOLD PHANTOM揚聲器與身兼賦樂旅居創辦人、TK Seafood and Steak廚藝總監，同時也是農場主人的陳昶福Fudy，兩者相遇之後，竟迸出全新「餐桌即農場」的創意飲食體驗！