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音樂與美食迸出新火花 打造餐桌即農場的創意體驗

2018-01-10 22:29聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

來自法國的揚聲器品牌DEVIALET，自2017年6月進駐台北以來，用有如藝術品設計、具備奢華的22K玫瑰金塗層的GOLD PHANTOM揚聲器設計，以及精緻圓潤的小巧機身，竟能發出4,500W功率、108分貝音效的高反差，震撼了許多熱愛音樂的時尚潮流消費者。而DEVIALET GOLD PHANTOM揚聲器與身兼賦樂旅居創辦人、TK Seafood and Steak廚藝總監，同時也是農場主人的陳昶福Fudy，兩者相遇之後，竟迸出全新「餐桌即農場」的創意飲食體驗！

從1月27日開始至6月30日，每個月最後一週的週六，陳昶福會在TK Seafood and Steak的私人包廂，提供20～25位消費者預約，運用6部音質純淨有如身歷其境的GOLD PHANTOM揚聲器，將由DEVIALET原廠音響工程師親自前往位於天母的農場進行收音的自然音效，搭配餐桌上由主廚運用農場種植的各種當季蔬菜，與台灣各地的特色食材，推出5道菜搭5款餐酒，以及開胃雞尾酒的特色私廚套餐，讓消費者感受早中晚不同時段、晴天下雨等不同情境下農場的自然聲音。嘴裡一邊品嚐天然食材，耳朵裡也充滿大自然的交響樂，難得的特殊體驗，目前正限量提供預約中。

DEVIALET與賦樂旅居共同推出「餐桌即農場」的特殊音樂與美食融合的全新體驗。...
DEVIALET與賦樂旅居共同推出「餐桌即農場」的特殊音樂與美食融合的全新體驗。圖／DEVIALET提供
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主廚陳昶福選用親手種植的食材進行料理。圖／DEVIALET提供
主廚陳昶福選用親手種植的食材進行料理。圖／DEVIALET提供
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DEVIALET GOLD PHANTOM無線揚聲器，建議售價108,000元。...
DEVIALET GOLD PHANTOM無線揚聲器，建議售價108,000元。圖／DEVIALET提供
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法國
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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