頂級新包入門價10萬有找 DELVAUX現非洲野性
比利時頂級皮件品牌DELVAUX推出2018春夏系列，以非洲大陸的神祕色彩為靈感，帶來野性的藝術表現，並且推出全新的Cool Box包款，品牌列為10萬有找入門款，可置換的背袋則以誇耀如鬃毛造型的立體流蘇登場，為包款帶來強烈的戲劇化表現。
全新輪廓的Cool Box，極其簡約俐落，全包款以單張牛皮製成，並且不若以往的雙層皮革設計，因此顯得更輕量、價格也相對易入手，品牌將其列為入門包款，並且以春夏新色鳳仙橘、松石綠、太陽黃和玫瑰粉紅登場，分為中型及迷你尺寸，設計靈感源自1936年的經典雙層信封袋La Tamise，D形logo標誌則化身為寬帶手把，率性而優雅。
全春夏系列則以非洲為主題，帶入這塊土地的鮮活和神祕，Ethiopia抽象包款將大膽現代的圖形元素作為印花，以熱處理的立體壓紋打造細節，有著非洲傳統裝飾樣貌，也令人聯想到抽象藝術之母索妮雅德勞內（Sonia Delaunay）或雕塑家Alexander Calder的作品；Tanzania切膚之美則是在皮革下以立體矽膠打造浮雕圖案，排列成圓形的圖樣隱喻太陽神；Tribal Stitch運用高級時裝的概念，將非洲婦女的編髮裝飾，以低調的表現方式呈現在包款上，縫線在皮革之上穿梭，令包款宛如悠遠深沉的刺繡作品。
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