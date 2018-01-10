頂級新包入門價10萬有找 DELVAUX現非洲野性

2018-01-10 22:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



比利時頂級皮件品牌DELVAUX推出2018春夏系列，以非洲大陸的神祕色彩為靈感，帶來野性的藝術表現，並且推出全新的Cool Box包款，品牌列為10萬有找入門款，可置換的背袋則以誇耀如鬃毛造型的立體流蘇登場，為包款帶來強烈的戲劇化表現。

全新輪廓的Cool Box，極其簡約俐落，全包款以單張牛皮製成，並且不若以往的雙層皮革設計，因此顯得更輕量、價格也相對易入手，品牌將其列為入門包款，並且以春夏新色鳳仙橘、松石綠、太陽黃和玫瑰粉紅登場，分為中型及迷你尺寸，設計靈感源自1936年的經典雙層信封袋La Tamise，D形logo標誌則化身為寬帶手把，率性而優雅。