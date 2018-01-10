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頂級新包入門價10萬有找 DELVAUX現非洲野性

2018-01-10 22:29聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

比利時頂級皮件品牌DELVAUX推出2018春夏系列，以非洲大陸的神祕色彩為靈感，帶來野性的藝術表現，並且推出全新的Cool Box包款，品牌列為10萬有找入門款，可置換的背袋則以誇耀如鬃毛造型的立體流蘇登場，為包款帶來強烈的戲劇化表現。

全新輪廓的Cool Box，極其簡約俐落，全包款以單張牛皮製成，並且不若以往的雙層皮革設計，因此顯得更輕量、價格也相對易入手，品牌將其列為入門包款，並且以春夏新色鳳仙橘、松石綠、太陽黃和玫瑰粉紅登場，分為中型及迷你尺寸，設計靈感源自1936年的經典雙層信封袋La Tamise，D形logo標誌則化身為寬帶手把，率性而優雅。

全春夏系列則以非洲為主題，帶入這塊土地的鮮活和神祕，Ethiopia抽象包款將大膽現代的圖形元素作為印花，以熱處理的立體壓紋打造細節，有著非洲傳統裝飾樣貌，也令人聯想到抽象藝術之母索妮雅德勞內（Sonia Delaunay）或雕塑家Alexander Calder的作品；Tanzania切膚之美則是在皮革下以立體矽膠打造浮雕圖案，排列成圓形的圖樣隱喻太陽神；Tribal Stitch運用高級時裝的概念，將非洲婦女的編髮裝飾，以低調的表現方式呈現在包款上，縫線在皮革之上穿梭，令包款宛如悠遠深沉的刺繡作品。

Brillant彩色圖騰牛皮寬版小型肩背包，20萬1,300元。圖／DELVAU...
Brillant彩色圖騰牛皮寬版小型肩背包，20萬1,300元。圖／DELVAUX提供
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Brillant黑白圖騰牛皮中型肩背包，售價24萬5,100元。圖／DELVAU...
Brillant黑白圖騰牛皮中型肩背包，售價24萬5,100元。圖／DELVAUX提供
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Cool box太陽黃牛皮小型肩背包，售價96,300元。圖／DELVAUX提供
Cool box太陽黃牛皮小型肩背包，售價96,300元。圖／DELVAUX提供
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Brillant玫瑰粉紅牛皮小型肩背包15萬3,200元、愛心吊飾19,900元...
Brillant玫瑰粉紅牛皮小型肩背包15萬3,200元、愛心吊飾19,900元、牛皮吊飾22,900元。圖／DELVAUX提供
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Brillan鳳仙橘牛皮吊飾，售價22,900元。圖／DELVAUX提供
Brillan鳳仙橘牛皮吊飾，售價22,900元。圖／DELVAUX提供
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Tempete象牙白浮雕圖騰牛皮小型肩背包，售價15萬3,300元。圖／DELV...
Tempete象牙白浮雕圖騰牛皮小型肩背包，售價15萬3,300元。圖／DELVAUX提供
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GRIGRI太陽黃鱷魚混牛皮吊飾，售價19,900元。圖／DELVAUX提供
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Tempete松石綠牛皮中型肩背包，19萬2,600元。圖／DELVAUX提供
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Cool box象牙白牛皮小型肩背包，受價96,300元、立體流蘇背帶52,60...
Cool box象牙白牛皮小型肩背包，受價96,300元、立體流蘇背帶52,600元。圖／DELVAUX提供
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Tempete松木棕混象牙白編織牛皮中型肩背包，售價21萬2,300元。圖／DE...
Tempete松木棕混象牙白編織牛皮中型肩背包，售價21萬2,300元。圖／DELVAUX提供
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Tanzania切膚之美則在皮革下以立體矽膠打造浮雕圖案。圖／DELVAUX提供
Tanzania切膚之美則在皮革下以立體矽膠打造浮雕圖案。圖／DELVAUX提供
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非洲比利時
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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