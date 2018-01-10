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另類燈會推廣影片配樂竟是佛經 網：我到底看了什麼

從開雲董娘到爆炸頭女郎 海瑞溫斯頓紅毯百搭

2018-01-10 21:17聯合報 記者陳若齡╱即時報導

今年金球獎眾女星響應對抗性騷擾或性侵犯的＃MeToo運動，皆以黑色禮服走紅毯，而最能烘托黑色的白鑽自然成為珠寶首選，成就萬黑叢中一點白的奪目效果，而從不缺席重要盛會的「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）自然成為許多巨星之選。

平平都是鑽石，身為開雲集團董娘的莎瑪海耶克（Salma Hayek）自然得更有氣勢，配戴總價值超過500萬美金（約1.5億台幣）的海瑞溫斯頓鑽石珠寶，看似低調的搭配架勢卻是一點不輸陣。海倫米蘭（Helen Mirren）巧妙在海瑞溫斯頓經典白鑽中低調混搭紅寶石來呼應指彩，格外展現高貴氣質，只能說薑還是老的辣。

為在「黑白配」中跳出，搶眼的髮型與紅唇也成為女星利器，被《InStyle》時尚網站選為妝容最美的克萊兒芙伊（Claire Foy），帥氣中性打扮配上大紅唇，加上海瑞溫斯頓Sparkling Cluster鑽石耳環並混搭鑽戒，成為個性奢華的代表；一頭俐落短髮的還有凱特哈德森(Kate Hudson)，但對比克萊兒的個性，她以性感勾人，深V鏤空禮服配上總重30多克拉的海瑞溫斯頓Secret Wonder系列鑽石墜鍊及骨董耳環、黃鑽戒指，光芒耀人。

另一位「高調」的則是黑人女星薇拉戴維絲（Viola Davis）不僅整身配戴總重近120克拉的海瑞溫斯頓頂級珠寶，還頂著誇張爆炸頭，讓人不注目也難。

另外包括浪漫路線的莉莉·詹姆士（Lily James）、性感的艾米莉亞克拉克（Emilia Clarke），以及出席華納兄弟影業聯手《InStyle》雜誌舉辦的金球獎派對的麗婭米雪兒(Lea Michele) ，也都選擇配戴海瑞溫斯頓彰顯黑裝風采。

艾米莉亞克拉克配戴總重29克拉海瑞溫斯頓經典鑽石珠寶，配上一頭金髮更為性感迷人。...
艾米莉亞克拉克配戴總重29克拉海瑞溫斯頓經典鑽石珠寶，配上一頭金髮更為性感迷人。圖／海瑞溫斯頓提供
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莎瑪海耶克配戴總價超過500萬美金的海瑞溫斯頓鑽石，展現老闆娘驚人架勢。圖／海瑞...
莎瑪海耶克配戴總價超過500萬美金的海瑞溫斯頓鑽石，展現老闆娘驚人架勢。圖／海瑞溫斯頓提供
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海瑞溫斯頓The One系列枕形切工鑽石戒指(上圖)。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓The One系列枕形切工鑽石戒指(上圖)。圖／海瑞溫斯頓提供
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凱特哈德森以超深V禮服搭配海瑞溫斯頓鑽石墜鍊、骨董耳環及黃鑽戒指，明豔動人。圖／...
凱特哈德森以超深V禮服搭配海瑞溫斯頓鑽石墜鍊、骨董耳環及黃鑽戒指，明豔動人。圖／海瑞溫斯頓提供
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薇拉戴維絲整身配戴總重近120克拉的海瑞溫斯頓頂級珠寶華麗現身金球獎紅毯，光彩奪...
薇拉戴維絲整身配戴總重近120克拉的海瑞溫斯頓頂級珠寶華麗現身金球獎紅毯，光彩奪目。圖／海瑞溫斯頓提供
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海倫米蘭一身海瑞溫斯頓經典鑽光，手上還混搭了The Incredibles系列紅...
海倫米蘭一身海瑞溫斯頓經典鑽光，手上還混搭了The Incredibles系列紅寶石鑽石戒指，凸顯高貴氣質。圖／海瑞溫斯頓提供
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麗婭米雪兒配戴海瑞溫斯頓珠寶出席由華納兄弟影業聯手《InStyle》雜誌舉辦的金...
麗婭米雪兒配戴海瑞溫斯頓珠寶出席由華納兄弟影業聯手《InStyle》雜誌舉辦的金球獎派對。圖／海瑞溫斯頓提供
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凱特哈德森以超深V禮服搭配海瑞溫斯頓鑽石墜鍊、骨董耳環及黃鑽戒指，明豔動人。圖／...
凱特哈德森以超深V禮服搭配海瑞溫斯頓鑽石墜鍊、骨董耳環及黃鑽戒指，明豔動人。圖／海瑞溫斯頓提供
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莉莉詹姆士也以黑色禮服搭配海瑞溫斯頓珠寶出席金球獎。圖／海瑞溫斯頓提供
莉莉詹姆士也以黑色禮服搭配海瑞溫斯頓珠寶出席金球獎。圖／海瑞溫斯頓提供
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克萊兒芙伊俐落短髮與紅唇，配上海瑞溫斯頓鑽石珠寶，流露不一樣的美感。圖／海瑞溫斯...
克萊兒芙伊俐落短髮與紅唇，配上海瑞溫斯頓鑽石珠寶，流露不一樣的美感。圖／海瑞溫斯頓提供
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珠寶上海爆炸
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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