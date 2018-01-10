從開雲董娘到爆炸頭女郎 海瑞溫斯頓紅毯百搭

2018-01-10 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



今年金球獎眾女星響應對抗性騷擾或性侵犯的＃MeToo運動，皆以黑色禮服走紅毯，而最能烘托黑色的白鑽自然成為珠寶首選，成就萬黑叢中一點白的奪目效果，而從不缺席重要盛會的「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）自然成為許多巨星之選。

平平都是鑽石，身為開雲集團董娘的莎瑪海耶克（Salma Hayek）自然得更有氣勢，配戴總價值超過500萬美金（約1.5億台幣）的海瑞溫斯頓鑽石珠寶，看似低調的搭配架勢卻是一點不輸陣。海倫米蘭（Helen Mirren）巧妙在海瑞溫斯頓經典白鑽中低調混搭紅寶石來呼應指彩，格外展現高貴氣質，只能說薑還是老的辣。

為在「黑白配」中跳出，搶眼的髮型與紅唇也成為女星利器，被《InStyle》時尚網站選為妝容最美的克萊兒芙伊（Claire Foy），帥氣中性打扮配上大紅唇，加上海瑞溫斯頓Sparkling Cluster鑽石耳環並混搭鑽戒，成為個性奢華的代表；一頭俐落短髮的還有凱特哈德森(Kate Hudson)，但對比克萊兒的個性，她以性感勾人，深V鏤空禮服配上總重30多克拉的海瑞溫斯頓Secret Wonder系列鑽石墜鍊及骨董耳環、黃鑽戒指，光芒耀人。

另一位「高調」的則是黑人女星薇拉戴維絲（Viola Davis）不僅整身配戴總重近120克拉的海瑞溫斯頓頂級珠寶，還頂著誇張爆炸頭，讓人不注目也難。